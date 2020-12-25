他PO照喊「埃及下雪了…」 真相揭露網友笑：一瞬間信了

歲末年終，又到了尾牙旺季，許多公司行號為了犒賞員工一年來的辛勞，老闆都會祭出獎金獎品來抽獎，但有一名網友在臉書PO出照片，表示自己抽到老闆提供的「大獎」，重達4.8公斤，但一看到內容物卻讓他整個超傻眼，直呼「我根本不會弄這個東西啊」，其他網友看了也興奮的說這是「有錢也買不到的黑金」。

2020-12-22 22:01