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他PO照喊「埃及下雪了…」 真相揭露網友笑：一瞬間信了
世界氣候異常，極地融冰越來越多，本來高溫地帶卻開始下起雪來，都是現代環境的問題之一。最近就有日本網友，宣稱拍到「下雪的埃及」，引起網友的討論。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，twitter網友「東洋水」日前分享一張照片，只見照片中埃及的著名景點「金字塔」與「人面獅身像」。然而照片中的這些建築，卻都明顯有著下雪的痕跡，與一般在沙漠之中，給人炎熱印象的埃及地區大不相同。東洋水還在貼文中，寫下「埃及下雪了…氣候異常」。
エジプトに雪…異常気象や… pic.twitter.com/khRAWVNz3T— 東洋水 (@Ran_Paratrooper) December 19, 2020
不過馬上就有眼尖的網友識破玄機。原來這並不是真正的埃及，而是日本栃木縣日光市的遊樂園「東武世界廣場」的設施。園內仿造世界各地的名勝，打造了上百個微型景觀，其中還有一些被聯合國教科文組織指定為世界文化遺產。而埃及金字塔與人面獅身像，也是這些微型景觀之一。
真相大白之後，網友們紛紛表示「我還真的被騙了」、「一瞬間還真信了，原來是假的」、「剛剛看了拿去給我媽看，結果居然是假的」。不過也有網友貼出過往新聞，表示在2013年時，埃及還真的被白雪覆蓋過。
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