快訊

倒楣房東豪華違建遭租客販毒 新北市派人整間拆光

旭富藥廠今再度爆炸 桃市府勒令4棟生產全停工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天冷買自助餐打包湯 誤被認成店員笑翻網友

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在臉書上抱怨日前去買便當打包湯卻被其他客人誤認為店員並把他包好的湯都拿走，讓他十分無奈。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
一名網友在臉書上抱怨日前去買便當打包湯卻被其他客人誤認為店員並把他包好的湯都拿走，讓他十分無奈。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

許多便當店提供熱湯給客人享用外帶是十分常見的事，沒想到卻有客人因為湯發生意外的插曲。一名網友在網路上表示自己某日中午去外帶買便當，打算裝些湯外帶並把裝好的湯放到一旁桌子上，沒想到轉頭卻發現自己裝好的湯竟都不見了，這才驚覺自己被當成打飯班，令他無奈又好笑。此文一出，吸引許多網友前來觀看留言。

日前一名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文抱怨，近日中午去便當店買午餐也順幫同事買，買好後想說天冷包些湯帶走，於是按同事人數另外打包湯，由於包湯位置較小，因此原PO把裝好的湯先放在旁邊的桌子上。想不到原PO一回頭卻發現自己剛所包好的湯全都被其他客人拿走了，甚至還有客人站在後面排隊要拿湯。原PO為了不被誤認成店員，只好把包好的湯都放在自己腳邊這才沒被拿走。事後原PO包完所有的湯準備離開時，便當店老闆娘竟跟他道謝，讓原PO十分無奈開玩笑表示那些被拿走的湯都當作是功德湯。

許多網友看完此文後紛紛笑著在底下留言，「我覺得好好笑對不起」，「我去吃涮涮鍋自助拿湯壺加完湯要放回去的途中，就有別桌客人舉手跟我說麻煩加湯，謝謝。」，「老板有没有算便宜點」，「好有畫面ㄟ」，「不好意思，我笑了日行一善」，「笑死，真的假的啦」，「失敬失敬！原來是專業包湯師」，「想說這便當店，怎麼服務那麼貼心」，「專門包湯員」，「今天輪到你打飯班的，你忘了？」，「你可以先跟我說你下次要去哪買便當嗎？我去那邊等你包湯」，「對不起，我笑了，有人排隊就算了，老闆娘還謝謝妳」，「有遇過以為我是店裡員工要我幫忙包的」，「打飯班至少還有的吃」。

一名網友在臉書社團上說明自己買便當包湯被拿走的搞笑經過。圖擷自爆怨2公社
一名網友在臉書社團上說明自己買便當包湯被拿走的搞笑經過。圖擷自爆怨2公社

便當 餐飲

延伸閱讀

超好心！公車司機繞道送迷路女子去看媽

好市多買壽司盤「一個失手」變丼飯 他無奈PO文網笑翻

回顧那些年消失的品牌 網友：國小運動會都會有好幾箱

婆婆為財產提出「過繼兒子給大嫂」 媳怒PO文狂罵太自私

相關新聞

天冷買自助餐打包湯 誤被認成店員笑翻網友

許多便當店提供熱湯給客人享用外帶是十分常見的事，沒想到卻有客人因為湯發生意外的插曲。一名網友在網路上表示自己某日中午去外帶買便當，打算裝些湯外帶並把裝好的湯放到一旁桌子上，沒想到轉頭卻發現自己裝好的湯竟都不見了，這才驚覺自己被當成打飯班，令他無奈又好笑。此文一出，吸引許多網友前來觀看留言。

吐司冷凍後變難吃？日達人教這招鎖住吐司美味

許多人買吐司，為了讓保存期限能更延長，都會選用冷凍的方式保存。然而大部分人或許會選用塑膠袋、保鮮膜包裝下放到冷凍，但近日有位日本達人分享，表示像這樣的方法，反而會讓吐司的美味流失。

台南有忍者出沒？ 網友一看驚呼根本隱身術

台灣可說是機車王國，民眾也常利用機車的便利性載貨。有人在臉書上分享一張照片，只見機車騎士只剩下...

沒人慶祝！壽星孤單吃「微波拌麵」 網友暖心幫P成生日大餐

出社會後交友圈越來越小，一名壽星因為沒人幫忙慶生，加上自己一個人吃著超商買來的微波牛肉乾拌麵，越想越孤單，所以發文希望網友幫他的晚餐P圖，營造成生日大餐。而網友也暖心助陣，貼出各自的完成品，為他加油打氣。

驚！肥皂半夜被老鼠拖到角落「享用」 網見笑歪：天然ㄟ尚好

純天然製造連老鼠都識貨？一名網友發文表示自己的心情既複雜又矛盾，因為用過上百種肥皂和香皂，卻是第一次遇上「老鼠愛不釋口的肥皂」，最近發現從好市多（Costco）買回來的肥皂上滿是老鼠咬痕，「不知道這種事情可以投訴嗎？」然而，許多網友見狀反而歪樓大笑，紛紛留言「天然ㄟ尚好」。

日男送修手錶卻收到一塊餅乾？ 曝鐘錶行「職人精神」

現在物流業發達，許多人買賣、送修東西，都是依賴宅配運送。最近日本就有業者，用了一塊「餅乾」來檢測運送過程的完善與否，引起許多網友的討論。

好市多買壽司盤「一個失手」變丼飯 他無奈PO文網笑翻

許多人都有去超市買食材或是熟食的經驗。其中連鎖美式超市品牌好市多(Costoco)自進駐台灣市場以來，以販賣家庭式份量在配上實惠的價格深受許多民眾喜愛。日前一名網友在網路上表示自己到賣場買了一盒壽司，沒想到結帳完回家後一打開卻看到所有壽司全混在一起悲慘的一幕。此貼文一出，吸引許多有發生類似經驗的網友前來留言。

問號及驚嘆號生了小孩變「‽」 網直呼：有這符號？

標點符號的使用上，除了有助於減少文字誤解、增加生動語氣，也能直接的讓人理解話語的抑揚頓挫。有網友分享，意外在聊天中發現新的標點符號，「問號及驚嘆號的小孩」，也就是「疑問驚嘆號」，引起網友熱議。

滷肉飯加10元飯！男一揭餐盒傻眼 網神回「每口都是淚」

台灣是著名的美食王國，日常中最常見的美食便是「滷肉飯」，是民眾的心頭好。有網友分享，買了一碗「大碗加飯」的滷肉飯回家當晚餐，打開餐盒後映入眼簾的景象卻讓他哭笑不得，網友更直呼「每吃一口都是眼淚」。

停車費要10萬？他看繳費機進場時間超傻眼 「穿越來的嗎？」

現在的停車場大多都是採用自動收費系統，在準備離開之前要先去繳費機台繳費，不過有一名網友今（15）日在臉書發文表示，他前面有位車主一直盯著收費機器看，上前了解才發現螢幕上這位車主的進場時間竟然是100多年前，而應繳金額也變成10萬元，讓原PO忍不住笑說「你是穿越來的嗎？」

停車場繳費！下一秒「代幣狂掉」快瘋了 網笑：投到角子老虎機

一名男子到了停車場的自動繳費機繳錢，結果錢才剛送出去，下一秒的景象讓他超傻眼，掉下來的不是原本自己的代幣，而是瞬間狂掉出大量的代幣，他不知道到底該拿哪一個代幣才能出停車場，網友看到也笑瘋「你這台是吃角子老虎機，麥假。」

郵局櫃台下「神秘機關」引討論 網直呼：從來沒發現

許多人都曾在郵局處理過業務，但很少人會發現，郵局的櫃檯下方居然開了個小洞。日前，一名網友便在網路上分享，自己到郵局辦理業務，在等待過程中發現櫃台底下開了好幾個小洞，便好奇的向網友發問「郵局櫃台下的這個洞含義是？」

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。