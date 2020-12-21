天冷買自助餐打包湯 誤被認成店員笑翻網友

許多便當店提供熱湯給客人享用外帶是十分常見的事，沒想到卻有客人因為湯發生意外的插曲。一名網友在網路上表示自己某日中午去外帶買便當，打算裝些湯外帶並把裝好的湯放到一旁桌子上，沒想到轉頭卻發現自己裝好的湯竟都不見了，這才驚覺自己被當成打飯班，令他無奈又好笑。此文一出，吸引許多網友前來觀看留言。

日前一名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文抱怨，近日中午去便當店買午餐也順幫同事買，買好後想說天冷包些湯帶走，於是按同事人數另外打包湯，由於包湯位置較小，因此原PO把裝好的湯先放在旁邊的桌子上。想不到原PO一回頭卻發現自己剛所包好的湯全都被其他客人拿走了，甚至還有客人站在後面排隊要拿湯。原PO為了不被誤認成店員，只好把包好的湯都放在自己腳邊這才沒被拿走。事後原PO包完所有的湯準備離開時，便當店老闆娘竟跟他道謝，讓原PO十分無奈開玩笑表示那些被拿走的湯都當作是功德湯。

許多網友看完此文後紛紛笑著在底下留言，「我覺得好好笑對不起」，「我去吃涮涮鍋自助拿湯壺加完湯要放回去的途中，就有別桌客人舉手跟我說麻煩加湯，謝謝。」，「老板有没有算便宜點」，「好有畫面ㄟ」，「不好意思，我笑了日行一善」，「笑死，真的假的啦」，「失敬失敬！原來是專業包湯師」，「想說這便當店，怎麼服務那麼貼心」，「專門包湯員」，「今天輪到你打飯班的，你忘了？」，「你可以先跟我說你下次要去哪買便當嗎？我去那邊等你包湯」，「對不起，我笑了，有人排隊就算了，老闆娘還謝謝妳」，「有遇過以為我是店裡員工要我幫忙包的」，「打飯班至少還有的吃」。