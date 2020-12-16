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滷肉飯加10元飯！男一揭餐盒傻眼 網神回「每口都是淚」

聯合新聞網 / 綜合報導
滷肉飯是台人心中的美食。示意圖／聯合報系資料照
滷肉飯是台人心中的美食。示意圖／聯合報系資料照

台灣是著名的美食王國，日常中最常見的美食便是「滷肉飯」，是民眾的心頭好。有網友分享，買了一碗「大碗加飯」的滷肉飯回家當晚餐，打開餐盒後映入眼簾的景象卻讓他哭笑不得，網友更直呼「每吃一口都是眼淚」。

一名網友在《爆料公社》上分享，他在買晚餐時向老闆點了一碗「大碗滷肉飯加飯」，老闆確認後表示，「30元加10元，所以是40元」，而後帶著晚餐返家後正準備飽足一頓時，卻發現眼前的滷肉飯上頭鋪滿厚厚一層白飯，幾乎覆蓋了滷汁及滷肉的身影，讓原PO不禁哀嘆「好歹給我一點滷汁嘛！」，文章曝光後，網友們笑翻。

有網友留言表示，「沒錯啊！？怎麼了嗎？」、「哈哈，真的是每吃一口都是眼淚」、「滷汁有啊！在下面，笑死」、「老闆邏輯正確…白飯加好加滿！」、「你只說加飯阿，又沒說加滷肉」、「應該是要說（滷肉飯）加大」、「老闆做滷肉飯加飯沒錯阿，先來個滷肉飯，然後再加飯完全客製沒錯阿」、「大碗滷肉飯上面加白飯無誤，你要加滷汁就變兩碗滷肉飯60元唷！」。

也有過來人分享慘痛經驗，「遇過肉燥飯名店說要加飯另外包白飯一包給你，請他那包白飯幫忙加點滷汁，老闆說不可以」、「我曾經點過炒飯加飯，是給我一包白飯」。

厚厚的白飯覆蓋著滷肉飯。圖擷自爆廢公社
厚厚的白飯覆蓋著滷肉飯。圖擷自爆廢公社

滷肉飯 爆料公社

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