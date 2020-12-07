張惠妹演唱會太夯！台東旅宿業者出奇招 會議室搭帳篷也能賣

讓歌迷久等的天后張惠妹，9月無預警在臉書宣告將於12月31日在家鄉台東海濱公園舉辦《20/21 a Mei UTOPIA EAST》跨年演唱會，消息一出令粉絲high翻，甚至引爆交通與住宿的搶購潮。旅宿業者出奇招，竟在B1會議室搭建帳篷販售房源，旅客若選擇兩人一帳，加上三仙台、魚市拍賣等遊程體驗，要價近萬元。

張惠妹宣布將於台東舉辦跨年演唱會，民眾可免費入場，成功帶動花東地區觀光業，目前跨年夜的旅宿都一房難求，雙鐵、公路或國道客運等也加開加班車，加強疏運旅客。

有飯店業者出奇招，推出「豪華帳棚」，仔細看介紹照片可見，桂田喜來登的帳篷是搭建在B1會議室中。帳篷寬敞漂亮，還有野餐籃、花飾、床包、桌椅等，充滿露營感受。

根據KKday網頁遊程顯示，旅客可購買遊程，入住桂田喜來登豪華帳棚、隔日自由選擇縱谷線、海岸線雙路線行程、加路蘭、三仙台東海岸美麗海景、富山護漁區或山線池上飯包、伯朗大道縱谷藝術、徜徉於稻浪間，價格從7999元至9200元不等。

事實上台東桂田喜來登先前就賣過B1露營區，「春節帳篷專案」讓親子直接在飯店內露營，專案附贈野餐籃早餐一份，並搭配免費的休閒活動。