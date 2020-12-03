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日本商場卡通宣傳防疫 1個錯誤被網友噓爆：教壞小孩

香港01 / 謝茜嘉／報導
眼利的網友發現，所有動物的口罩都無遮住鼻子，特別是大象的鼻子更是伸出口罩，非常爆笑。（Twitter圖片）
眼利的網友發現，所有動物的口罩都無遮住鼻子，特別是大象的鼻子更是伸出口罩，非常爆笑。（Twitter圖片）

新冠肺炎疫情持續肆虐，日本當地感染個案仍然居高，不少公眾場所特設不同防疫措施及放置宣傳。而最近當地一個連鎖商場因為其防疫宣傳插畫引起網友熱烈討論，有眼尖的網友發現卡通動物的口罩戴法錯誤，令別人很容易誤會，甚至批評「教壞小孩」。

有日本網友於Twitter上載相片，表示行經當地連鎖商場「伊藤洋華堂」（Ito Yokado，日文：イトーヨーカ堂），發現商場內的電視播放着自家設計的卡通防疫宣傳插畫。

照片可見，3隻動物包括海獅、大象、水獺均戴着口罩，牠們亦提着滿載貨品的手提籃，而下方則出現一句：「請顧客間保持一定距離。」不過有眼尖的網友發現，所有動物的口罩亦無遮住其鼻子，特別是大象的鼻子更是伸出口罩，非常爆笑。

網友一面倒批評該插畫毫無防疫意識，更是宣揚錯誤的口罩戴法，「口罩的意義是什麼」、「鼓勵別人感染嗎」、「最重要的部份竟然沒有保持安全社交距離」、「覺得前面的海獅會說『欸，太靠近了』」、「3個也戴錯口罩，笑」、「大象的長鼻子太近了」。

延伸閱讀：

日本政府鼓勵「食不除罩」　進食僅除半邊罩　網民質疑麻煩兼無用

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文章授權轉載自《香港01》

口罩 日本 卡通

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