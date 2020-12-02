暗黑料理！女煮熟鮭魚卵...網驚呼好像那個「沒食慾了」

鮭魚卵是日本料理常見海鮮食材，一顆顆橘紅色晶瑩剔透的鮭魚卵，搭上壽司、丼飯，一口咬下，滿嘴都是鮮甜海味。鮭魚卵以生食為主，有位女網友本著實驗精神，將鮭魚卵下鍋烹煮，只見煮熟的鮭魚卵完全變了樣，網友驚呼「看起來好噁心」。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」社團，分享了煮熟鮭魚卵照片，只見原本晶瑩美麗的鮭魚卵，瞬間變成混濁粉白的顆粒。原PO說，買了一盒6、700元的鮭魚卵，吃了大半盒有點膩，所以她決定把剩下的煮來吃，原PO強調，雖然煮熟的鮭魚卵賣相欠佳，但「我有吃光！沒有浪費食物！」

PO文一出，嚇壞網友，「煮熟瞬間變成福壽螺卵」、「密集恐懼症但...總共有136顆！」「煮熟食欲全滅」、「以後看到鮭魚卵會有陰影」「以為是新品種菇類」、「還以為是蓮子」、「終於知道為什麼會有生食這樣的吃法了」、「第一次看到鮭魚卵裝熟的」、「聞到濃濃的魚腥味了」、「一定是湯圓，不要騙我」、「看起來好噁心」。

網友多好奇口感如何，原PO表示，吃起來口感大概像魚眼睛，「很硬，很像在吃塑膠。」也有人分享經驗，「曾經拿鮭魚卵來蒸蛋，結果味道太腥了，吃不下去，整碗倒掉」、「我煮過，超級腥...雷到一個不行」。