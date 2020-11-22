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此生難忘！壽星被綁鋼管車上遊街 辣妹嗨喊：一起說生日快樂

聯合新聞網 / 綜合報導
超狂的生日遊街。圖擷自facebook
超狂的生日遊街。圖擷自facebook

這輩子最難忘的生日！一名網友21日經過台南大灣路時，發現有民眾被綁在鋼管車上慶祝生日，前後還有火辣的鋼管女郎助陣，影片在網上曝光，眾人紛紛笑說「恥度破表啊！」

原PO在臉書社團「爆廢1公社」分享一段影片，畫面中可見3台鋼管車在路上遊街，其中有名男子被綁在第2台車的鋼管上，讓人好奇原因為何。此時鋼管女郎拿起麥克風說，「在此先跟現場各位說聲抱歉打擾了」，接著切入重點「人生23歲只有一次而已，讓我們男主角可以有個難忘的生日，可以跟我一起喊生日快樂嗎？123生日快樂」。

不過，男主角一臉尷尬無奈，鋼管女郎見狀便說「你要笑好不好！這麼帥，今天壽星要開心」，超大陣仗引起圍觀民眾拍照錄影。

貼文一出，引來萬名網友按讚留言，「這個有猛」、「這衝擊有點大」、「當事者以後不敢過生日了」、「怎麼有種赴刑場的感覺」、「他應該是第一次過生日過到有陰影」、「笑死，誤交損友」、「會不會明天起就絕交了」、「超猛的生日禮物」。

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