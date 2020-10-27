萬聖節造型不只心臟外露 超狂護理師媽再加一項「破萬真品」

萬聖節腳步將近，不少家長會花點小巧思將家裡的小孩變裝打扮參加遊行或萬聖節舞會，不論是走哪一種風格，常常都會引發網友們讚嘆。有網友在臉書社團爆廢1公社分享她一位「前護理師」好友為孩子製作的超狂造型，引發許多網友們大讚這身行頭「很專業！」

女網友po出幾張照片，小朋友穿著手術工作服，身上還有許多血跡，她發文表示，自己的好友前職務是個心臟科的護理師，光聽診器就與人不同，價格不菲，有念過醫學系的人應該都知道。

只見小朋友頭上戴了一頂手術帽，身上穿的是醫院加護病房的服裝，但有特地拿去請人改了尺寸，然後也在網路上買了件醫生袍再改尺寸，再配上一雙布希鞋。

另外，最引人注目的，是完全手工製作，用黏土做成的假心臟，並且也買了墨水在衣服褲子上灑上些許血跡，接著再使用飲料杯及紗布做成糖果桶，今年的變裝造型就完成了。

不少網友看了這套服裝也留言稱讚說「媽媽實在太有才了，超強」、「聽診器很貴」、「光這個聽診器就打翻一票人了」、「太猛了」、「好用心的媽媽」、「萬聖節真的是家長們的美術比賽」、「好逼真，真實的有點嚇人」，還有人直言表示，看完有一種「醫師們辛苦了的感覺。」