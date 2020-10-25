國外論壇驚見台灣「這地方」空蕩蕩 網驚呼：是台版霍格華茲

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，許多原本擬定好的出遊計畫，都只能無奈泡湯，因此不少人都選擇在國內旅遊，就是為了能與家人放鬆身心，還出現了「報復性出遊」的情況。日前有一名網友在國外知名論壇《 Reddit 》PO出一張照片，隨後便被不少眼尖網友猜出「這是台中霍格華茲！」

原PO在文中提到，「從未看過這裡如此空蕩」，只見照片中建築內部的裝潢相當的復古，柱子全用書櫃建造而成，熟悉的場景馬上就被內行網友猜出，是位在台中的知名冰淇淋店《 宮原眼科 》，許多網友紛紛驚呼「沒想到這個地方居然沒人」、「去台中必去，現在怎麼一個人都沒有」、「之前去的時候人都超多，根本不可能拍出這種照片」。

一些網友更大讚，「乍看之下真的很像哈利波特的場景」、「這就是台灣的霍格華茲」、「如果在裡面拍哈利波特應該也會很像」、「好想念這個地方」、「可以拿來拍電影的場景」、「說是台灣版的霍格華茲也不為過」。