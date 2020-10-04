火鍋店飲料機為何沒有沙士？ 內行人揭關鍵是「飲料配方」

有沒有人也好奇，為何外面餐飲店的飲料機大部分都放可口可樂或百事可樂等品牌的飲料，卻從沒有見過沙士或蘋果西打呢？除了品牌問題之外，還有內行網友曝光「糖漿」才是關鍵。

有位網友在PTT八卦板發問，「昨天去吃壽喜燒發現，為什麼飲料機都只有可樂、雪碧、橘子汽水、檸檬紅茶、蘋果汁、橘子汁等，都沒看過飲料機有沙士或蘋果西打呢？好歹沙士號稱臺灣人的汽水，蘋果西打更是大家小時候的回憶吧，有沒有從事相關產業的來釋疑一下？」

許多網友認為是「品牌」問題，「蘋果西打又不是可口可樂/百事可樂的產品」、「那種一整排都是可口可樂他們家的，當然沒有別人」、「太low」、「就單純店家的品牌選擇而已，考慮的就是歡迎度和經濟效益」。

更有內行網友點出「糖漿」才是關鍵，「糖漿+co2桶=可樂、雪碧，沙士、蘋果西打又不是糖漿」、「蘋果西打有人說它是飲料界少數沒採用高果糖糖漿做法的飲料，理論上沒有糖漿就很難自己調製」。