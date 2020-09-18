不只餅乾牛奶！他捐血獲近千元「好神」贈品 網分析這裡都送高檔貨

你捐過血嗎？市區路邊常有停靠捐血車，希望大家都可以「捐血一袋，救人一命」。近日有名網友第一次捐出熱血，沒想到意外拿到市價近千元的「好神拖」贈品，他興奮的po出照片問大家都拿到什麼？除了餅乾、牛奶、牙膏之外，五花八門的贈品讓人大開眼界。

網友們看到原po拿到的好神拖，驚呼該不會把全身的血都捐光了。有人搜出這組贈品市價930元，不只一人猛問到底在哪，原po回應是台中一場公益活動，不少人看了大喊「想賣血了」！除了用不完的牙膏和實用的西堤、威秀票券，眾人也分享曾經拿過「一本農民曆」、「兩盒月餅」、「我弟今天拿到了吳郭魚」、「整隻烏骨雞湯」、「蘭花盆栽」、「還有全聯1000塊禮券」、「農會贊助高麗菜一顆大黃瓜兩條紅蘿蔔兩根茄子四條」。

各式獎品引人好奇「中南部的好像比較好」，政府的捐血車都是餅乾、果汁、牛奶，「民間團體的幾乎都是高檔貨」，分析一出有人笑說以前捐只有保久乳+餅乾，這下虧大了。

台北市街頭的捐血車。圖為示意圖。 記者曾吉松／攝影

貼文也引出許多有苦衷而無法捐血的民眾，「低血壓無法捐血」、「貧血沒辦法」、「在吃頭痛藥不讓我捐」、「血紅素太低都被退貨」、「體重過輕無法」，無奈表示羨慕可以捐血的人。

根據台灣血液基金會公告捐血者的健康標準，年齡應在17歲以上、65歲以下，不在此範圍則應取得法定代理人、醫師同意才能捐血。女性體重須達45公斤，男性則為50公斤。此外還有血壓、血液等檢查，有心想捐血的人可事先查看自己是否符合標準，才不會白跑一趟。