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被漱口水耽誤的萬用殺蟲劑！一噴小強秒死 清潔浴室也好用

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在好市多買的漱口水拿來漱口太刺激，沒想到當殺蟲劑竟意外好用。圖擷自FB「Costco好市多 商品經驗老實說」
網友在好市多買的漱口水拿來漱口太刺激，沒想到當殺蟲劑竟意外好用。圖擷自FB「Costco好市多 商品經驗老實說」

夏天到了蚊蟲孳生，但殺蟲劑噴多了又怕對身體和環境造成不良影響，沒想到一位網友無意間發現「漱口水」殺蟲的效果竟不比殺蟲劑差，用來清水垢也很好用，意外開啟漱口水的第二春。

有一位網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享一款漱口水，但推薦的卻不是「漱口」的功效。原PO表示，「老公使用了一次，辣到無法言語，還被女兒們嫌棄」，於是這瓶漱口水便被冷凍在一旁。

後來覺得擺著可惜，拿來刷馬桶發現「水垢變好刷了」，之後更乾脆將漱口水裝進噴瓶，用來噴在洗手台上的小蟲子，「拿來隨手一噴，好幾天不見蹤影」。更令原PO嘖嘖稱奇的是「某一天發現家裡有蟑螂（大隻的），在全家驚慌失措之時，碰巧就手拿來一噴，沒想到效果出奇的好，直接一動也不動，居然這樣就掛了！不得不稱讚一下這瓶萬用『清潔劑』」。

原PO還加碼分享「最近還有新用法，廚房的垃圾假使懶得當天包起來，拿來噴一噴，也不太容易長小果蠅哦！」

此文一出，引起網友熱烈回應，「找到好用廁所清潔劑了」、「這是我看過最放火的漱口水介紹了」、「被漱口效果耽誤的殺蟲劑！好成功的業配」、「現在正拿來漱口的不知如何是好」、「一罐放了一年終於有可以消化它的地方了」。甚至還有網友曝光別的用途，「我買他回家泡腳，十幾年的香港腳居然好了！是我去修足的時候師傅教我的」。

好市多

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