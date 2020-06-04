聽新聞
test
0:00 / 0:00
口罩、PS4手把悠遊卡超熱門 網友曝「搶購時間管理」引讚嘆
口罩1日宣布解禁後，不少電商在3日開始販賣，而同時間悠遊卡公司與台灣索尼互動娛樂公司也推出了PS4手把悠遊卡，不過由於這兩項產品都太熱門，許多網友直呼根本搶不到。對此，有網友則是發文分享自己一天的搶購流程，並表示自己根本無法專心上班。
隨著國內疫情趨緩，我國口罩限制令在1日正式解除，許多電商平台在3日販賣「中衛口罩」，短短幾分鐘內遭民眾秒殺，而同天開始預購的PS4手把悠遊卡限量2萬8000個也在短時間售完，甚至在網上出現黃牛炒價，原價390元卻炒到1萬元，令不少網友看傻眼。
對此，有網友在臉書社團「爆怨公社」發文，分享自己一天的搶購流程，他寫道「10:00 Yahoo搶口罩，11:00 PCHome、MoMo搶PS4悠遊卡，11:00 博客來搶口罩，13:00 MoMo搶PS4悠遊卡，15:00 PCHome搶PS4悠遊卡，16:00 PCHome搶口罩，20:00 MoMo搶口罩」，不過可惜的是他都沒有搶到，原PO沮喪地表示「顧著搶東搶西是要怎麼專心上班，好累的一天」、「沒有PS4，不然我用任天堂來改造好了」。
貼文一曝光後，許多網友也紛紛留言回覆，「充實的一天」、「我全部錯過了，我虛度了一天」、「真的浪費時間」、「轉圈圈轉一天」、「真的我懂上班在搶都沒搶到」、「真的啊，什麼都沒搶到，白忙了」、「好可愛喔，看得到搶不到」、「這就是我被愚弄一整天的行程」、「真的覺得好多人不用上班，忙著上班都沒搶到」、「都被一堆死黃牛搶光了」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言