口罩、PS4手把悠遊卡超熱門 網友曝「搶購時間管理」引讚嘆

口罩1日宣布解禁後，不少電商在3日開始販賣，而同時間悠遊卡公司與台灣索尼互動娛樂公司也推出了PS4手把悠遊卡，不過由於這兩項產品都太熱門，許多網友直呼根本搶不到。對此，有網友則是發文分享自己一天的搶購流程，並表示自己根本無法專心上班。

隨著國內疫情趨緩，我國口罩限制令在1日正式解除，許多電商平台在3日販賣「中衛口罩」，短短幾分鐘內遭民眾秒殺，而同天開始預購的PS4手把悠遊卡限量2萬8000個也在短時間售完，甚至在網上出現黃牛炒價，原價390元卻炒到1萬元，令不少網友看傻眼。

原PO表示自己搶不到PS4造型悠遊卡，只好用任天堂手把自己改造。圖擷自 臉書社團「爆怨公社」

對此，有網友在臉書社團「爆怨公社」發文，分享自己一天的搶購流程，他寫道「10:00 Yahoo搶口罩，11:00 PCHome、MoMo搶PS4悠遊卡，11:00 博客來搶口罩，13:00 MoMo搶PS4悠遊卡，15:00 PCHome搶PS4悠遊卡，16:00 PCHome搶口罩，20:00 MoMo搶口罩」，不過可惜的是他都沒有搶到，原PO沮喪地表示「顧著搶東搶西是要怎麼專心上班，好累的一天」、「沒有PS4，不然我用任天堂來改造好了」。

貼文一曝光後，許多網友也紛紛留言回覆，「充實的一天」、「我全部錯過了，我虛度了一天」、「真的浪費時間」、「轉圈圈轉一天」、「真的我懂上班在搶都沒搶到」、「真的啊，什麼都沒搶到，白忙了」、「好可愛喔，看得到搶不到」、「這就是我被愚弄一整天的行程」、「真的覺得好多人不用上班，忙著上班都沒搶到」、「都被一堆死黃牛搶光了」。