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黃牛炒價「PS4手把悠遊卡」售1萬 網傻眼：可買3隻真手把
悠遊卡公司近年與不少公司合作出卡，像是寶可夢精靈球、乖乖包裝悠遊卡都掀起一陣風潮。台灣索尼互動娛樂公司近期與悠遊卡公司合作，推出PS4手把悠遊卡，3日開賣短短幾分鐘就被搶購一空，如今網上竟出現黃牛炒價，售價1萬元，比原價飆升25倍多，令不少網友看傻眼，直呼該售價都可買3隻真的PS4無線手把。
「PS4手把（DualShock 4）」造型悠遊卡在2日上午11點在四大超商、PChome、MoMo購物等平台開放，短短幾分鐘就遭民眾秒殺，不少網友直呼根本買不到，甚至有人在「批踢踢閒聊版」發文，表示許多黃牛都在網路上進行販售，一個悠遊卡炒價至1萬元，他說「打開蝦皮，黃牛各種囂張，390轉賣10000的都有，宛如PS4 PRO TGS的時候，看到前面大叔一手兩台的景象重現」。
對此，不少網友紛紛留言，表示「這次不是說3萬組嗎，還能完售」、「早說限量28000一定被秒,還有人覺得不用搶隨便買都有」、「沒有一張PS4悠遊卡 你還敢自稱索粉嗎」、「有錢賺就會有黃牛阿，懷疑阿」、「這個錢可以買三隻手把了吧，誰搶阿」、「寶貝球剛看1000~2000都有成交價」、「買到當收藏沒就算了而已，誰會花超過千，買黃牛賣的啊」。
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