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民眾哀嚎！中衛口罩開賣秒殺 內行人分享搶到3盒「秘訣」

聯合新聞網 / 綜合報導
蝦皮購物也開賣中衛口罩。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物也開賣中衛口罩。圖／蝦皮購物提供

國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，我國口罩管制禁令也在6月1日正式解除，許多電商平台看中這波口罩商機，紛紛在3日時推出「中衛口罩」搶購，從早上yahoo購物中心到晚間的momo購物網，都在短短幾分鐘內秒殺，讓民眾哀嚎遍野，但有內行的網友則貼出自己成功搶到3盒的秘訣，他也不私藏的分享給大家。

口罩禁令解除後，3日各電商平台如yahoo購物中心、博客來、Pchome、蝦皮、momo購物網都開始販售「中衛口罩」，但往往開賣沒多久就秒殺，許多人抱怨網站系統異常，結帳卡住根本搶不到，但有網友在PTT八卦版表示「朋友說奇摩賣中衛口罩大當機，9分鐘賣完，博客來11點開賣也大當機，朋友已經放棄用網路購買，也好奇用網路買是否比現場排隊更難買到？」

網友也說「根本買不到」、「晚一點再買會怎樣嗎...」、「中衛的是名牌啊」、「口罩生產速度快，囤貨意義不大」、「買來當傳家寶嗎？跟之前買衛生紙買泡麵一樣，倉鼠喔」、「網頁大當機根本買不到+1」、「轉賣的更好笑有人窮到缺那幾十元一百元價差」、「搶到一盒，根本秒殺」也有內行的網友分享自己搶到3盒的秘訣「利用網址代碼先預備好，才好購買」。

網友分享自己搶到三盒中衛口罩的心得。 圖／PTT
網友分享自己搶到三盒中衛口罩的心得。 圖／PTT

PChome 24h購物預計將於6月5日下午開賣第二波中衛口罩，平面口罩每盒50片裝售價300元，並有軍綠、薰衣紫、深丹寧等3色，每人限購2盒，確切開賣時間也將再於FB粉絲團或App公告；momo購物網也預計本周末將開賣薰衣紫色中衛口罩。

口罩 疫情 中衛 新冠肺炎 購物網 博客來

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