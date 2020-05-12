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高麗菜挑哪種才好吃？內行人曝3大撇步「包準脆又甜」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇詢問「如何挑選高麗菜」，內行人分享小撇步。圖擷自facebook
網友好奇詢問「如何挑選高麗菜」，內行人分享小撇步。圖擷自facebook

高麗菜是不少家庭餐桌上常見的蔬菜，但有網友好奇詢問「高麗菜是圓球狀好吃還是圓扁狀呢？」，引來內行人分享挑選高麗菜的小撇步，更有人直呼「千萬別買進口的」，因為口感偏硬與本土脆嫩口感大不同。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，近日到超市發現架上的高麗菜長相不一，一種為「圓球狀」而另一種為「圓扁狀」，兩種形狀讓他疑惑何者最新鮮、好吃，因此發文詢問網友意見。

文章一出，網友認為「重量較輕」、「外觀呈尖頭狀」、「外表翠綠底部白皙」為三大挑選標準，「尖頭，翠綠的好吃呀！」、「高麗菜要買大顆但是重量是輕的才好吃」、「高麗菜越輕越好吃， 這是賣菜的小農教我的」、「重量輕、中間蓬鬆、外表翠綠不要太白」、「尖頭比較清脆」、「外表翠綠、尖頭最好吃」。

也有人表示國外高麗菜台灣人比較吃不習慣，「買什麼形狀的都好，就是不要買國外進口的高麗菜」、「有一次買到韓國的高麗菜真的纖維超粗嚼不爛」、「絕對不要買進口的」、「進口的高麗菜不好吃，外觀大都是白扁狀」、「進口高麗菜真的先不要」。

高麗菜

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