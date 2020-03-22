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結帳等20分鐘！ 她逛全聯只買一樣東西 收銀員一看驚呆

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎疫情持續延燒，賣場湧現大批結帳人潮。 記者葉卉軒／攝影
新冠肺炎疫情持續延燒，賣場湧現大批結帳人潮。 記者葉卉軒／攝影

新冠肺炎COVID-19疫情持續延燒，引發民眾恐慌，紛紛到超市搶買物資，排隊結帳人潮也是平常好幾倍。日前有名女網友逛全聯遭視線洗禮，因為排隊結帳20分鐘，只買了一個「布蕾派」，跟其它推滿滿的購物車形成有趣對比。

原PO在「Dcard發文表示，近日晚上去全聯，一堆人搬衛生紙，搬餅乾、泡麵，水、冷凍食品，每個人都把購物車塞得滿滿，結帳排隊人潮把走道整個塞好塞滿，不過，當她進入結帳隊伍後，前後的人就不時回頭看她。

約莫排了20分鐘，輪到她結帳時，店員忍不住愣了一下，接著快速結帳，最後還親切的目送她離開。這場景讓原PO哭笑不得地說，「欸不是，我就只是想吃個烤布蕾派，有那麼奇怪嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「買整推車的布蕾派，這樣就不會有人注視妳了」、「好好笑，聽起來很可愛」、「店員當然親切，因為只買那樣輕鬆又快速，可以稍微休息一下」、「站收銀時看到有人只結一樣我會很高興，看到一大車堆得跟山一樣高就想昏倒」、「沒事妳不孤單，我們一起被注視」。

新冠肺炎 疫情 COVID-19 Dcard

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