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陳時中部長化身海獺 插畫家繪圖致敬「防疫三大將」

聯合新聞網 / 綜合報導
插畫家黃立佩將陳時中、唐鳳及蘇貞昌三人畫成超萌動物，掀起網友熱烈討論。圖擷自黃立佩 Lipei Huang
插畫家黃立佩將陳時中、唐鳳及蘇貞昌三人畫成超萌動物，掀起網友熱烈討論。圖擷自黃立佩 Lipei Huang

新冠肺炎疫情全球延燒，然而台灣在這波疫情中死守，至今未出現大爆發的現象，站在第一線的醫護人員及疫情指揮中心功不可沒。為了向防疫人員致敬，插畫家黃立佩將三位「防疫大將」畫成海象、海豹及海獺，並要網友分辨誰是誰，超萌的圖畫掀起熱議。

插畫家黃立佩11日在個人臉書分享自己的作品，三位「防疫大將」，包含行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中及政務委員唐鳳，分別化身為海象、海獺及海豹。黃立佩要大家從三位的氣場去分辨誰是誰。

貼文一出掀起網路熱議，截至目前獲得超過1.9個讚及6000多次分享，「第一個先認出中中部長」、「阿中部長和唐鳳超像的」、「長髮的海豹好炫」、「海象有聲音了啦！」另外也有其他網友敲碗，希望黃立佩能將其他幾位防疫重要人物畫出來，包括副總統陳建仁、疾管署署長周志浩、副署長莊人祥及專家諮詢小組召集人張上淳也都在名單上。

這篇貼文也引來政府各部會小編留言，衛福部及海巡署指認三位大將，而蘇貞昌也在下方回應，感謝所有配合政府防疫的國人同胞。黃立佩希望這張圖有助於正向防疫，也感謝所有協助防疫的人員。

陳時中 蘇貞昌 唐鳳 新冠肺炎 醫護人員

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