戴隱眼驚見上面有數字 內行人曝功能網喊「長知識了」

有名女網友日前在「Dcard」發文表示，自己戴隱形眼鏡時發現上面刻著數字，讓她納悶是買到瑕疵品或有其特殊用意，貼文一出，釣出內行人留言解答，許多網友看完直呼，「好震撼！以前都沒特別注意」。

原PO在文中提到，近日開封新的隱眼月拋，一戴上就感覺左眼不舒服，等第二天戴完後確定是隱眼本身有缺陷便決定丟掉，結果仔細看發現隱眼上面刻著小小的數字4，「破片或損傷我能理解，但這個4到底是什麼…？難道只有我不知道其實隱眼有數字嗎？」

文章一出，有網友解釋其功能，「聽說是為了方便辨識隱形眼鏡正反面，數字是正的代表正確」、「很多隱形眼鏡都有是產品的serial number（序列號）」、「隱形眼鏡上面會刻字是正常的！通常是英文+數字，目的是為了跟保卡統一」、「上次去眼鏡行試戴隱眼，店員說那些刻度或數字是用來對準瞳孔，可讓眼球更服貼隱眼」。

其他民眾留言表示，「博士倫的隱眼好像都會印標誌上去」、「我特別訂製的年拋也有字喔！」、「博士倫迷眸日拋上面是印BL XD」、「我隱眼的數字是87…」、「嬌生是123」。