阿嬤說晚餐「只有高麗菜」端出來的好料讓她崩潰
阿公、阿嬤總是對孫子女很好，不只會要孫子女穿暖、吃飽，也經常端出豐盛好料，滿足孫子女的胃口。一名網友在網上表示，阿嬤煮晚餐時表示，「我只有煮高麗菜而已喔」，結果晚餐出爐竟是滿滿一鍋火鍋，除了高麗菜外，還有玉米、豆皮、肉片、金針菇，豐盛到該網友直說「吃到快吐了」。
一名網友在《Dcard》發文，她表示，阿嬤煮晚餐的時候跟我說，「家裏只有高麗菜捏，我煮高麗菜而已喔」，她也表示同意，結果吃晚餐時發現，阿嬤所謂的「只有高麗菜」，竟是一大鍋火鍋，料除了高麗菜外，還有玉米、豆皮、肉片、金針菇等，非常豐盛。
該網友表示，吃到飽到快吐了，阿嬤還說我吃太少，一直幫我夾菜，還語重心長的跟我說，女生不能太瘦。她崩潰直呼，「是不是沒看到我的雙下巴啊！我才剛下定決心要減肥欸！」
其他網友則留言「有種瘦是阿嬤覺得你太瘦」、「有阿嬤的孩子是個寶」、「什麼豆皮啦、玉米啦、金針菇啊，我都沒看到，我只看到高麗菜」，該網友也回應「阿嬤覺得我永遠都吃不飽」。
還有網友分享，「我吃完中餐，阿嬤問我媽：她是不是變胖了？我媽說『對啊』。結果下午三點阿嬤問我會不會餓，要不要阿嬤煮餛飩給你吃？我說我不餓，真的不餓，我在減肥。進去一趟廚房再走出來的阿嬤又問真的不用嗎？我無奈回應真的不用，我都胖了」。
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