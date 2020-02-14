新冠肺炎空服員「手畫飛機餐」防疫 超有才作法網狂讚

新冠肺炎疫情快速擴散，各國機場提高防疫規格，第一線值勤工作人員也不敢鬆懈，香港藝人鄧梓峰就發文貼圖分享，空服員為減少開口說話，所以詢問機上餐點時，改拿畫有魚、雞選項的紙張，照片在網上曝光，引發許多網友熱議。

機場人員每天接觸人來人往的旅客，航空公司因此規定空服員需佩戴口罩和測量體溫，降低傳染的風險，保護旅客及自身的安全。有空服員為預防飛沫傳染，將飛機餐的主食選項畫在紙上，只見空服員拿著畫有「雞」和「魚」的紙張，哪道菜會辣也特別畫辣椒標明，民眾只要比數字即可，完全不必開口說話，超有才的作法，讓網友大讚直呼，「世界共通語言」。

貼文一出，網友紛紛留言表示，「畫得好可愛，其它家航空公司可以學起來」、「我要2號謝謝」、「好有創意喔！」、「讚啦！保護自己保護乘客」、「畫功好好都想叫一份來吃了」、「給空服員按個讚」。