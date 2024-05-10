快訊

庫克將達退休年紀…蘋果執行長換誰做？外界都猜後繼人選是他

工作要24小時不關機？中國百度公關副總裁的抖音炎上記

交朋友都在算計！四生肖城府深心機重…雞會挑撥、他踩別人屍體往上爬

維修冷氣等到天荒地老？冷氣師傅教撇步 曝3類人有「優先特權」

聯合新聞網／ 綜合報導
「老柯」透露，如果有認識品牌高層或親戚的民眾，或像是他本身是冷氣師傅的YTR，都會被列為快速維修案件的對象。此為冷氣維修示意圖。 圖／Ingimage
「老柯」透露，如果有認識品牌高層或親戚的民眾，或像是他本身是冷氣師傅的YTR，都會被列為快速維修案件的對象。此為冷氣維修示意圖。 圖／Ingimage

夏天到！許多民眾忙著檢修或購買冷氣，但有些民眾卻發現，請冷氣維修師傅到府檢修，總是得等上兩週或甚至是一個月，才能成功預約到人。一名也是冷氣師傅的YTR「老柯」近日發布影片，親自為民眾釋疑，為何得等冷氣師傅這麼久的時間。

「售後服務的快慢，在『孩子』一出生的時候就已經決定好了。」「老柯」表示，其實在買冷氣的當下，就已決定了消費者等待維修冷氣的時間，原廠會依照消費者的地址來安排檢修時間，距離原廠越近者，等待時間可能更短。但在民眾等待時間過久的考量下，原廠會請經銷商先前往查看，若是需要出示保固單，也是此刻判定是否需要用到保固期的免費或任何有折扣的維修。

除此之外，「老柯」透露，如果有認識品牌高層或親戚的民眾，或像是他本身是冷氣師傅的YTR，都會被列為快速維修案件的對象。因為這些人都有可能影響到冷氣品牌，所以會給予一般人享受不到的、像是在機場「快速通關」的禮遇。

「老柯」建議，若不想在日後需要維修時等太久時間，可向距離家較近的原廠品牌，或簽約金較大的經銷商購買。因為原廠也會重視簽約金較大的經銷商，所以較大經銷商打電話請原廠售後服務會比一般民眾親自打電話到原廠還快。

至於如何判定經銷商與原廠的簽約金額是否屬於大宗款項，「老柯」表示，只要「看看該經銷商有沒有被你喜歡的品牌頒獎，這種情況來說，每年的簽約金額，一定不會差到哪去」。

「老柯」更透露維修冷氣省錢之道，表示若直接向原廠預約維修，就會是明定的公道價格；但若改在較大的經銷商預約維修，因為經銷商與原廠之間可能會有折扣的空間，若經銷商願意讓利給客人，維修冷氣就能一次省下幾百元、甚至千元不等的金額。

冷氣

延伸閱讀

小宅漲翻天！專家批限制私法人買豪宅：如洪水湧入 購屋族更難買房

哪種行李箱用得久？資深空姐曝3類型NG：硬殼反而更易破損

陽明交大合校首張學生證出爐！右下角成焦點 在校生：像業務名片

暖心！北市拉麵店雇聽障妹 提醒顧客「手指警語並非沒禮貌」

相關新聞

20年老車還在路上跑 他疑惑台灣人為何不換車？過來人揭原因

開車出門是不少人的日常，近期有網友表示自己家的車，大都10年一換，但在路上常常能看到一堆老車在跑，身邊不少親友也開了20年都不換車，他好奇「台灣人是不是不太換車啊？」，引起網友討論。

想開冷氣又怕用電？2秘訣省荷包 老師傅：選錯機種電費差5倍

近日天氣轉熱，不少人想打開冷氣但又怕電費過高，究竟該如何節省冷氣電費？一位住在台灣的日本人松野高志，請教冷氣師傅相關問題，對方透露有「兩秘訣」可以節省五倍的冷氣電費！...

維修冷氣等到天荒地老？冷氣師傅教撇步 曝3類人有「優先特權」

夏天到！許多民眾忙著檢修或購買冷氣，但有些民眾卻發現，請冷氣維修師傅到府檢修，總是得等上兩週或甚至是一個月，才能成功預約到人...

她怨收不到掛號信要投訴郵差 網見一事不挺：你才有問題

一般來說，若是郵差投遞2次掛號信未成功，郵局便會寄發招領通知單，請民眾至指定郵局領取信件。日前一位網友表示，她家的信箱掛在離家約150公尺的農地旁，自己平日都在那裡工作，而家裡雖然放養了兩隻米克斯...

冷氣買哪家？闆娘推3品牌「防過敏、可殺菌」 強調定期做一事才有效

「不會安裝冷氣的冷氣闆娘」在抖音分享自己看冷氣的經驗，她指出5大一線品牌皆可信任，包括三菱重工、日立、國際牌、大金、富士通，不過她也強調，即便挑再好、再多功能的冷氣，若沒落實冷氣的定期保養，功能性可能會大大減低。

出門前少「1動作」整天焦慮不安 一票過來人附和：感覺超赤裸

每個人出門都有自己的穿衣風格、標準配備，一位男網友表示，自己有噴香水的習慣，若出門後發現忘了噴，就會開始覺得渾身不自在，好奇其他人會不會跟自己一樣有焦慮感，結果釣出一票人附和「感覺超赤裸」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。