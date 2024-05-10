維修冷氣等到天荒地老？冷氣師傅教撇步 曝3類人有「優先特權」

夏天到！許多民眾忙著檢修或購買冷氣，但有些民眾卻發現，請冷氣維修師傅到府檢修，總是得等上兩週或甚至是一個月，才能成功預約到人。一名也是冷氣師傅的YTR「老柯」近日發布影片，親自為民眾釋疑，為何得等冷氣師傅這麼久的時間。

「售後服務的快慢，在『孩子』一出生的時候就已經決定好了。」「老柯」表示，其實在買冷氣的當下，就已決定了消費者等待維修冷氣的時間，原廠會依照消費者的地址來安排檢修時間，距離原廠越近者，等待時間可能更短。但在民眾等待時間過久的考量下，原廠會請經銷商先前往查看，若是需要出示保固單，也是此刻判定是否需要用到保固期的免費或任何有折扣的維修。

除此之外，「老柯」透露，如果有認識品牌高層或親戚的民眾，或像是他本身是冷氣師傅的YTR，都會被列為快速維修案件的對象。因為這些人都有可能影響到冷氣品牌，所以會給予一般人享受不到的、像是在機場「快速通關」的禮遇。

「老柯」建議，若不想在日後需要維修時等太久時間，可向距離家較近的原廠品牌，或簽約金較大的經銷商購買。因為原廠也會重視簽約金較大的經銷商，所以較大經銷商打電話請原廠售後服務會比一般民眾親自打電話到原廠還快。

至於如何判定經銷商與原廠的簽約金額是否屬於大宗款項，「老柯」表示，只要「看看該經銷商有沒有被你喜歡的品牌頒獎，這種情況來說，每年的簽約金額，一定不會差到哪去」。

「老柯」更透露維修冷氣省錢之道，表示若直接向原廠預約維修，就會是明定的公道價格；但若改在較大的經銷商預約維修，因為經銷商與原廠之間可能會有折扣的空間，若經銷商願意讓利給客人，維修冷氣就能一次省下幾百元、甚至千元不等的金額。