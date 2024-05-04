向台灣人道謝「超常被回這2字」？陸網不解：但挺可愛的

海峽兩岸發展出各自獨有的文化，不僅日常飲食各有講究，就連習慣用語也不盡相同，因此時常成為網友熱議的話題之一。日前一名大陸男網友回憶，某次和台灣人交流時，向對方說了聲「謝謝」，不料對方卻回答「不會」，讓他感到相當不解，不過十分可愛因此仍令他印象深刻，該話題一出引發網民熱議。

日前一名男網友在小紅書發文分享，他很喜歡說話時，溫柔、語速慢的樣子，大部分女生說話都很溫柔，男生則是彬彬有禮、有教養的模樣。他也分享，某次和台灣人交談時，他向對方說了聲「謝謝」，對方卻回答「不會」，他雖不解卻也覺得十分可愛，如今想起來更是記憶猶新。

貼文發布後，不少人贊同回應，「我一直還記得在墾丁大街上，有個女孩帶我搭公車，我跟她道謝，她說不會，跟半島鐵盒真的一模一樣」、「真的都是回不會」、「感覺台劇裡面基本也是這個回答欸，就是很可愛」、「對，我們都說不會或是不用謝、不客氣等」、「我也是，超級喜歡他們細聲細語的『不會』」。

此外，也有人分享，「別人跟我說謝謝，我都會回：沒事」、「『不會』等於不用謝」、「因為不會就是台語『免客氣』的意思，所以大家都習慣性說不會」、「對，我們都說」、「周董《半島鐵盒》開頭的女店員就回答的『不會』，記憶深刻」、「身為台灣人一定會做一件事，就是講話或打字在字尾加『呀』、『啊』」。