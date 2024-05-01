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物流未致電卻傳簡訊稱「無人在家」 過來人曝：這是常態「等就對了」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，近日網購商品選擇宅配到府，在家等收貨時沒收到任何電話，物流司機卻直接寄簡訊說「無人在家」，讓他十分困惑。示意圖，圖／路透。
一名網友抱怨，近日網購商品選擇宅配到府，在家等收貨時沒收到任何電話，物流司機卻直接寄簡訊說「無人在家」，讓他十分困惑。示意圖，圖／路透。

不少民眾網購時，會選擇宅配到府的運送方式，不過今日一名網友分享，他在家收貨，沒有人按門鈴、也沒有接到任何電話，物流司機卻直接傳簡訊通知「沒人在家」，致電客服也只說會再安排，讓他感到十分疑惑，詢問眾人如何解決。文章曝光後，不少人透露，其實物流公司這種操作已經是常態，可能是因為貨物太多、人力吃緊，買家可以多等幾天。

原PO在「爆料公社」發文表示，近期在網路上購買寵物用品，在家等待收貨時，沒有收到任何電話，但中午12點半卻收到簡訊通知「您不在，請與服務專員聯絡配送時間」，他趕緊上網查看貨物狀態，發現同樣顯示「送達客戶不在」。

原PO試圖回電給司機，對方卻一直呈現通話中，接著打給客服詢問，客服人員也只回覆說會再安排，讓他十分無奈，詢問「這有途徑可以解嗎？」

貼文引發熱烈討論，許多網友紛紛表示也遇到過類似情況，「我前陣子才遇到，明明一整天人都在家等，司機連電話都沒打來確認，就寫送達未遇」、「有次我家一群人在外面聊天烤肉，物流打電話來說，來好幾趟我們都不在家，我跟朋友都無言了」、「物流自己代簽收到，然後丟門口就走」、「還有貴重物品沒簽收，直接給我丟在門口的」、「之前連續兩三天系統動態都說沒人在家，客服說司機回應沒人在，但我們是有警衛室的社區大樓，根本不可能沒人」。

不少人透露，其實這種情況已經見怪不怪，「已經是常規操作了，有時候送不來、不想繞路送、忘了，都會直接一封簡訊」、「常態，表示來不及在系統規定內時間送到，改天就會再送，等就對了」、「不奇怪，上次他們寄貨直接丟在我們家門口，連打電話都沒有」、「物流很常這樣，連電話都沒有，還會寫收件人改時間」。

不過，也有網友點出可能原因，是因為物流公司人力吃緊，希望買家能耐心等待，「貨送不完吧」、「貨物太多人力吃緊，公司又要求效率成績」、「物流請不太到司機，不太會為了你一件幾十元的運費去處理司機」、「現在根本沒人要做物流，時間長、東西重傷身體、奧客一堆」。

物流 網購

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