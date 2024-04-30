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無人泡麵店客群是誰？內行曝「美味完全輾壓便利商店」：未來發展趨勢

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國無人泡麵店進駐台灣，一名網友就好奇，一碗泡麵80元的價格偏貴，店內沒服務又沒氣氛，「客群到底是誰？」圖／家樂福提供
韓國無人泡麵店進駐台灣，一名網友就好奇，一碗泡麵80元的價格偏貴，店內沒服務又沒氣氛，「客群到底是誰？」圖／家樂福提供

近年來，許多店家發展出新的商業模式，包括自助結帳、無人商店、自助無人泡麵店等等，皆以科技自動化來節省人力成本。不過就有網友好奇「無人泡麵店客群到底是誰？」，釣出開業老闆回應，指出無人泡麵店美味完全輾壓便利商店，更強調「無人店的發展一定是趨勢」。

原PO在PTT發文表示，最近發現無人泡麵店越開越多，走進去看一包泡麵要80元，只有給一些玉米之類的小配料，加蛋還要錢，讓他覺得實在太貴，好奇「明明可以到便利商店、宵夜餐廳消費就好，這樣自己煮、沒服務、沒氣氛的餐廳，瞄準的客群到底是誰？不懂這種餐廳為何能越開越多？」

文章釣出開無人泡麵店老闆回應，他指出，雖然不少人質疑太貴，但把店租、裝潢、水電、配料及基本人力等成本算進去，「一包麵80元其實不算貴」。他也表示，客人不用擔心吃不飽，只要買一包麵，把配菜加好加滿，煮完滿滿一大碗，美味又滿足，「還有免費冰飲，夜晚在店裡坐2小時享受的大有人在」。

雖然便利商店也能買到泡麵，但老闆認為，去便利商店用泡的絕對比不上用機器煮麵，「美味完全輾壓便利商店，更不用說自家煮，煮前要備料，吃完還要洗碗」。

有網友提出是否會有「霸王餐」疑慮，老闆依照自身經驗回應，「目前不付錢的比例是0」，通常無人店都是開在大學學區，大學生的素質高，比較沒這種問題，但他也透露，有小部份損耗很正常。

老闆坦言，開無人拉麵店就是不懂下廚也能開餐廳的最好方法，只要有機器，要賣什麼都可以，不需要廚房形式變化卻更多。他強調，「現在店員難請，無人店的發展一定是趨勢」，不過日前曾有人批評無人店環境髒亂，因此他也表示，無人店對於乾淨要更要求。

人力 便利商店 泡麵

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