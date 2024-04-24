1萬5有找！日旅行社推玩台3天「跑遍北中南」 網卻揪「1致命缺點」

自從疫情解封後，大家開始報復性旅遊，尤其是日本更為國人所愛。除了國人愛去日本玩之外，日本人其實也喜歡到台灣玩，作家黃大米最近po出日本一家旅行社推出的台灣三日遊，三天只要約台幣1萬5千元，但是卻能玩遍北、中、南，讓她直呼「好便宜」，但也發現行程有一大缺點。

黃大米在臉書po出了一張日本旅行社規劃的「台灣三日遊」，三天內能玩遍台北、台中、台南、髙雄，行程內容大約是第一天抵達桃園機場，在台北市觀光，會去行天宮、中正紀念堂、總統府等等，並且享用台灣料理，接著搭高鐵前往台中。

第二天主要會在台中和台南附近，會到彩虹眷村、日月潭、文武廟，接著就搭車到台南，欣賞赤崁樓、延平郡王祠等台灣古蹟，接下來就會搭車到高雄，當天會吃海鮮料理，並且欣賞愛河風景。

第三天行程則為高雄一日遊，會去蓮池潭、並且參觀高捷的MRT美麗島著名的光之穹頂，接著去駁二藝術特區、大港橋，並且會去購買伴手禮的店，中午是吃飲茶，最後從高雄小港機場搭乘16:25的飛機回到沖繩。

黃大米表示，三天兩夜的行程橫跨了北中南，而且還去了許多知名景點，大概只要台幣一萬四千多，「價格好便宜」，不過她也指出有一大缺點，那就是行程蠻滿的，可能需要一些體力。

此文一出馬上引起網友熱議，不少人說，「我想參加耶，希望有東京出發的，哪一個人出國不都是行程趕趕趕」、「會不會日本人說：去沖繩不如去台灣？」、「剛從沖繩五天四夜遊回來，覺得『台灣海岸線景點』，不亞於沖繩的心得」、「真便宜包含吃住機票，台灣住宿貴鬆鬆」。

也有網友認為行程很普通，「行程也塞太滿了」、「這應該都在坐車吧」、「踩點行程吧！」、「純拍照到此一遊」、「這應該是坐車坐車還是坐車的行程吧」、「看起來很趕的行程，自己去沒有2萬應該玩不起來⋯台灣國旅⋯很昂貴」。