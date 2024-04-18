打蛋驚見蛋黃內「小心臟」努力跳動 網曝搶救法：1招或許可以

一名網友昨(17)日在臉書社團「爆廢1公社」內PO出一則影片，畫面中只見一顆被打到碗裡的蛋，蛋黃處驚見有一顆微小但很清楚的心臟在跳動，讓原PO心驚之餘留言表示：「小心臟在努力跳動，但已經回不去了」。多名網友急著留言向原PO提出建議，或許馬上用保鮮膜包起來，讓牠保持在孵的狀態下，或許還有救。

原PO拍攝的這段約有8秒的影片中，一顆被打出的雞蛋，從蛋黃處裂出多條猶如蛛蜘絲、像是待孵化中的小雞，且蛋黃中央明顯有一顆微小但清楚的心臟在跳動，原PO見此情景難過感嘆：「小心臓在努力跳動，但已經回不去了」。

不少網友見此影片紛紛留言：「殺生了」、「這樣算生命了嗎？」、「還是可以，不過我猜已經來不及了」、「打到這種蛋真的是天人交戰」。

但多名網友急著向原PO提供保鮮膜的搶救法，有人表示，從古代早期也有人類用此方法讓早產兒活下來，「好像用保鮮膜可以繼續發育，有看過類似的影片就像人類的早產兒保溫箱」，「保鮮膜封上面還有救」、「保鮮膜包起來放保溫箱，國外是有人這樣做，不過是真是假就不知道了」、「好像有實驗證明在外部孵化小雞成功」。

還有網友更仔細地考慮其他問題：「別只想包保鮮膜，考慮到一下溫濕度，以及容器有沒細菌。還有你後面有沒有營養液可以提供」。