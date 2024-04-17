桃園客運碰碰車驚魂！司機直行仍左右搖 乘客抓杆子手臂膝蓋都瘀青

一名網友在臉書社團「我是台灣行人」中上傳一則公車影片，畫面中只見該名公車司機手握方向盤左右搖晃，讓全車跟著他的擺動像在坐碰碰車。由於該名司機在有幼童上車後才變得比較正常，讓原PO質疑是否覺得成人的性命比較廉價，到底是什麼縣市的公車可以當跑跑卡丁車來開？

他指稱，拍攝時間為12日下午5點15分，在一輛桃園客運201路公車，從水尾往八德方向。在上車後，一直覺得車子在左右搖擺，但因為桃園客運的素質一向如此，包括急煞、急轉彎、開很快，及猛按喇叭等都是習以為常的狀況，讓原PO一開始覺得可能只是公車司機轉彎幅度很大的「正常發揮」；直到後來發現連直行的道路也是這樣快速左右左右地搖晃，很像在玩賽車或碰碰車的體感，才發現是公車司機本人駕駛的問題。

由於原PO當時是坐在司機的正後方，無法看到他如何操作方向盤，但剛好有認識的人與他搭乘同班公車，坐在完全能清楚看到司機的位置，讓原PO一直用眼神和手勢和友人表達困惑：「司機到底在幹嘛？」。該則影片為友人拍下的司機駕駛經過。

原PO也強調，影片中的道路為直行路段，完全不可能會有需要左右快速旋轉方向盤的可能，該名司機有很長一段路都是這樣行駛公車，讓正值下班尖峰時段搭乘的原PO，感到危險加倍。他表示，該名左右搖擺的司機，直至有兩名幼童上車，才開得比較「穩定」。

原PO還在文中指稱，當天該輛公車似乎還延後出發，因為搭乘的站牌是起站點後5站，且前面的乘客不多，「不能理解為什麼可以延後這麼久才出現，我們還一度以為此班車不會出現」。

網友更指，是否因為「私家車」過於犯濫，就讓公共交通運輸工具衰退。他認為因為公共運輸衰退後，公司賺不到錢，班次減少，司機待遇也跟著下降。「隨著勞動條件惡化，優良人員留不住，運輸品質、司機的駕駛技術與應客態度都會連帶惡化」。

桃園網友對此則表示：「從鄭文燦時期都一直以來都這樣了，從來沒變，每班車司機都這樣開，早上第一班到夜晚最後一班也是一樣，我肢體不便，坐低底盤公車的椅子上都要差點甩到地上，拼命死抓杆子，導致我手臂膝蓋都一直有瘀青，手臂肌肉拉傷，目睹阿嬤阿公好幾次摔倒，而國小生在大人之間快被壓扁，如果坐到2010、2011年出廠的公車更加刺激」。

不少網友也都指出其實「桃園客運水很深」、「桃園客運就是這樣，找不到司機，只能放任這種司機繼續欺壓乘客；上層壓榨司機，司機再把氣出在乘客身上」。

還有人認為，若是看到這樣的公車司機，應該當下就糾正司機，避免發生車禍後後悔莫及，有網友還酸諷道：「職業駕駛捏！把公車當玩具車在開」、「司機是怕自己開到睡著嗎？用公車把自己甩醒」。