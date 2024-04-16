聽新聞
test
0:00 / 0:00
這算正常嗎？他桃機等半小時未見行李出現 網友普遍這樣回
無論是私人旅遊或公事出差，只要是出國都會託運大件行李，到達目的地後，更希望快點拿到自己的行李，盡快出境。有一位網友在ptt貼文抱怨，因桃機轉盤送行李的速度超級慢，在桃機等行李等到想睡覺，並想問其他人「這算正常嗎？」
原PO文中提到，因出境關係在桃園機場等行李，但桃機輸送行李轉盤的速度超級慢，等了半小時還沒看到行李出來，現場同飛機的人也都在等。原PO表示，「在日本成田機場，記得出境時，行李已經被整齊排在行李轉盤旁邊，反觀桃園機場地勤不知道在幹嘛」。除了同機旅客在等，還有很多其他班機的外國旅客也在等行李，這樣的服務速度，「他們對台灣的第一印象應該很差吧」。
貼文引起網友們的熱烈討論，「不意外」、「桃機日常就這樣」、「你的行李上面是不是沒貼priority」、「看一下螢幕，說不定你的行李還沒抵達」、「基本上現在22：30以後降落的班機，等領完行李後大概就沒機捷直達車了，上次以為時間夠，結果等一個多小時才有行李」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言