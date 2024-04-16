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這算正常嗎？他桃機等半小時未見行李出現 網友普遍這樣回

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友抱怨，因桃機轉盤送行李的速度超級慢，在桃機等行李等到想睡覺，並想問其他人「這算正常嗎？」。圖為桃園機場出境旅客，【非本文當事人】。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
一位網友抱怨，因桃機轉盤送行李的速度超級慢，在桃機等行李等到想睡覺，並想問其他人「這算正常嗎？」。圖為桃園機場出境旅客，【非本文當事人】。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

無論是私人旅遊或公事出差，只要是出國都會託運大件行李，到達目的地後，更希望快點拿到自己的行李，盡快出境。有一位網友在ptt貼文抱怨，因桃機轉盤送行李的速度超級慢，在桃機等行李等到想睡覺，並想問其他人「這算正常嗎？」

原PO文中提到，因出境關係在桃園機場等行李，但桃機輸送行李轉盤的速度超級慢，等了半小時還沒看到行李出來，現場同飛機的人也都在等。原PO表示，「在日本成田機場，記得出境時，行李已經被整齊排在行李轉盤旁邊，反觀桃園機場地勤不知道在幹嘛」。除了同機旅客在等，還有很多其他班機的外國旅客也在等行李，這樣的服務速度，「他們對台灣的第一印象應該很差吧」。

貼文引起網友們的熱烈討論，「不意外」、「桃機日常就這樣」、「你的行李上面是不是沒貼priority」、「看一下螢幕，說不定你的行李還沒抵達」、「基本上現在22：30以後降落的班機，等領完行李後大概就沒機捷直達車了，上次以為時間夠，結果等一個多小時才有行李」。

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