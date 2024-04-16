他一連見4車「停斑馬線」卻無法檢舉 網酸：台灣大違停時代

一名網友分享，近日在路上接連看到4輛汽車違停，用行車記錄器拍下準備檢舉，才發現必須錄滿3分鐘，並且需拍到該車駛離畫面，否則會被視為證據欠缺而退回舉發，讓他感到十分傻眼，直呼「偉哉台灣，偉哉行人地獄」。

原PO在PTT發文表示，前幾天回家路上，短短3分鐘路程就看到4台汽車都臨停在斑馬線上，每台都有錄到約10秒，便上網以「汽車在行人穿越道違規臨時停車」提出檢舉。原本以為能妥妥地舉發成功，但系統卻要他補正「車輛停止時間未滿3分鐘之影像」，且必須要包含停車及駛離的畫面，讓他感到很不解。

原PO聯絡承辦警員後，對方表示規定就是這樣，「要有駛離畫面，否則不知道是違規臨時停車還是違規停車，無法開單」。原PO不死心，又詢問了另一位警員，對方向他解釋，依據交通部下達的函令，就是要有駛離畫面才能以違規臨停舉發，因為行政罰不能輕易變更，要有明確的違規判定才能立案。

原PO指出，若要舉發違規臨停，需要提交3分鐘且車輛有駛離的影片，舉發違規停車則要錄超過3分鐘，兩者皆很難達成，「誰敢站在那邊錄3分鐘，不怕車子意外暴衝過來？」他無奈感嘆，「偉哉台灣，偉哉行人地獄，打不過啊打不過，大家用路時各自注意安全吧」。

文章引發熱議，網友紛紛表示，「難怪斑馬線停車越來越多」、「沒人閒著去錄你3分鐘就沒事，實際上我看到路過的警車根本不會主動驅趕」、「我檢舉在人行道臨停也過不了，他說因為看不到駕駛有無在車上，所以不能判別是不是臨停，超蠢」、「這就是所謂大違停時代，歡迎光臨」、「大違停時代，還沒跟上嗎」。

不少網友感嘆，「守法的是白痴」、「每次都覺得乖乖找車位的自己像個傻子」、「現在就不能檢舉，不要管那麼多了」、「不用浪費時間檢舉了」、「打不贏就加入囉」、「交通部都要求警察勸導優先，等於實質限縮檢舉違停的主管機關交通部都這樣要求，警察也只能依現行規定走」。