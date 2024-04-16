快訊

前委員疑當電信詐騙集團門神 NCC震驚回應了

新北某高職外籍生「2人下水僅1人上岸」 消防馳援擴大搜尋

超商店員狂嫖少女拍片賣暗黑論壇...恐怖手法曝光 入獄前海撈239萬

他一連見4車「停斑馬線」卻無法檢舉 網酸：台灣大違停時代

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，近日在路上看到許多車輛違規臨停卻無法檢舉，抱怨台灣交通與制度很誇張。圖／翻攝自PTT
一名網友表示，近日在路上看到許多車輛違規臨停卻無法檢舉，抱怨台灣交通與制度很誇張。圖／翻攝自PTT

一名網友分享，近日在路上接連看到4輛汽車違停，用行車記錄器拍下準備檢舉，才發現必須錄滿3分鐘，並且需拍到該車駛離畫面，否則會被視為證據欠缺而退回舉發，讓他感到十分傻眼，直呼「偉哉台灣，偉哉行人地獄」。

原PO在PTT發文表示，前幾天回家路上，短短3分鐘路程就看到4台汽車都臨停在斑馬線上，每台都有錄到約10秒，便上網以「汽車在行人穿越道違規臨時停車」提出檢舉。原本以為能妥妥地舉發成功，但系統卻要他補正「車輛停止時間未滿3分鐘之影像」，且必須要包含停車及駛離的畫面，讓他感到很不解。

原PO聯絡承辦警員後，對方表示規定就是這樣，「要有駛離畫面，否則不知道是違規臨時停車還是違規停車，無法開單」。原PO不死心，又詢問了另一位警員，對方向他解釋，依據交通部下達的函令，就是要有駛離畫面才能以違規臨停舉發，因為行政罰不能輕易變更，要有明確的違規判定才能立案。

原PO指出，若要舉發違規臨停，需要提交3分鐘且車輛有駛離的影片，舉發違規停車則要錄超過3分鐘，兩者皆很難達成，「誰敢站在那邊錄3分鐘，不怕車子意外暴衝過來？」他無奈感嘆，「偉哉台灣，偉哉行人地獄，打不過啊打不過，大家用路時各自注意安全吧」。

文章引發熱議，網友紛紛表示，「難怪斑馬線停車越來越多」、「沒人閒著去錄你3分鐘就沒事，實際上我看到路過的警車根本不會主動驅趕」、「我檢舉在人行道臨停也過不了，他說因為看不到駕駛有無在車上，所以不能判別是不是臨停，超蠢」、「這就是所謂大違停時代，歡迎光臨」、「大違停時代，還沒跟上嗎」。

不少網友感嘆，「守法的是白痴」、「每次都覺得乖乖找車位的自己像個傻子」、「現在就不能檢舉，不要管那麼多了」、「不用浪費時間檢舉了」、「打不贏就加入囉」、「交通部都要求警察勸導優先，等於實質限縮檢舉違停的主管機關交通部都這樣要求，警察也只能依現行規定走」。

違停

延伸閱讀

「單身又懶又廢」婚後卻事業運爆發…為家庭天秤變認真、巨蟹變勇敢、他變另個人

帶所有存款來台灣！俄正妹霸氣向男友求婚：沒錢我養你就好

馬來西亞人大讚台灣治安好 用餐見一幕直喊：「不可思議！」

她在公廁綁頭髮被嗆！清潔阿嬤開罵「保護洗手台」 網傻眼：有何不可？

相關新聞

他一連見4車「停斑馬線」卻無法檢舉 網酸：台灣大違停時代

一名網友分享，近日在路上接連看到4輛汽車違停，用行車記錄器拍下準備檢舉，才發現必須錄滿3分鐘，並且需拍到該車駛離畫面，否則會被視為證據欠缺而退回舉發，讓他感到十分傻眼，直呼「偉哉台灣，偉哉行人地獄」。

天兵客人點外送不想給地址 店家無奈喊：我要觀落陰送餐？

現在外送方便，不論是透過平台下單，或者是直接跟餐廳訂餐，許多客人都會透過外送解決一日三餐，不過如果忘記填入「地址」就糗了！日前有位業者無奈對客人喊話「打電話叫外送還問『需要我給你地址嗎？』不給我是要怎麼送！」對此，網笑稱「客人自以為他是熟客吧」。

讚女友善良好脾氣想結婚…網見「一關鍵」狂勸分手：你擔不起

常說愛情是枯燥生活的調味劑，但當愛情走入現實中，多少會帶來意料之外的酸甜苦辣；有位網友發文，敘述自己與女友的戀情順利，但是雙方原生家庭的差異讓他猶豫要不要以結婚為前提繼續交往，貼文下引來不少網友留言討論。

馬來西亞人大讚台灣治安好 用餐見一幕直喊：「不可思議！」

不少外國人來台旅遊，總會稱讚台灣人善良熱情，以及社會治安良好。奇美醫院重症加護醫學部醫師陳志金近日分享，他的馬來西亞高中同學來台找他玩，發現台灣人會直接把個人物品放在座位上就去點餐，忍不住驚呼「不可思議」。

簽約金高達3億… 他拼武俠手遊代理加班半年 網疑惑：真能回本？

隨著現代人的生活越來越離不開手機，手遊市場也愈發擴大。日前有名網友在社交軟體上分享公司想代理一款中國大陸的手遊進台灣，對方報價竟要3億台幣，讓網友直呼不可思議，也質疑這樣真的賺得回來嗎？貼文被轉到PTT，也引起網友們熱議。

20年網咖撐住了！他疑惑「誰還會去」 前員工爆1族群：包下整間店

網路普及、3C成為日常，在人人都有手機、電腦的時代，許多網咖也漸漸被淘汰。近日一名網友疑惑，現在還會去網咖的都是怎樣的客群？引起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。