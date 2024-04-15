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受夠外國人？日網怒日圓疲軟「狂吸底層遊客」 鄉民見脫序行徑嘆：在台也會被笑猴子

聯合新聞網／ 綜合報導
有日本網友在X平台（前身為推特）控訴外國遊客的脫序行徑，直呼「我不喜歡日圓疲軟的一點，就是它會增加愚蠢吵鬧的底層觀光客數量」。圖為人們在東京盛開的櫻花下漫步。歐新社
有日本網友在X平台（前身為推特）控訴外國遊客的脫序行徑，直呼「我不喜歡日圓疲軟的一點，就是它會增加愚蠢吵鬧的底層觀光客數量」。圖為人們在東京盛開的櫻花下漫步。歐新社

疫情解封後，各個國家的遊客紛紛湧進日本，進而衍生出許多「觀光公害」。早前京都才因為遊客無理要求與藝伎合照等騷擾行為，禁止遊客進入祇園私人街道；近日又有網友在X平台（前身為推特）控訴外國遊客的脫序行徑，直呼「愚蠢吵鬧的底層遊客數量增加」，推文發布後吸引各國網友留言，更有人將推文轉至PTT討論。

一位日本網友在X平台上發布一張照片，並厭惡的說：「我不喜歡日圓疲軟的一點，就是它會增加愚蠢吵鬧的底層觀光客數量」。而從原推主分享的照片可以看到，一群白皮膚的外國遊客在擁擠的地鐵車廂嬉鬧，其中一位遊客甚至雙腳騰空，將車廂吊環當成體操拉環，同行友人不僅沒有阻止，反而饒富趣味的看著對方微笑。原推主也在留言補充，這群西方遊客似乎是喝醉了，不過自己在下一站必須下車，且他認為不論說什麼，都有可能被取笑，便放棄和他們講理。

貼文曝光後瞬間引起熱議，不少日本網友紛紛認同，譴責「喝完酒後心情很激動，所以…」、「這些廉價遊客只在便利商店吃飯，因此對入境旅遊貢獻不大」、「我真的希望人們在火車上保持安靜，有些人因夜間工作或通勤而感到疲倦，但當這些吵鬧的遊客到來時，只會增加壓力」、「由於日圓將持續疲軟，這個情況還在不斷增加」、「很少有國家不禁止在街上喝酒，所以這對他們來說就像是天堂」。也有不少西方網友看到，直呼「白人真是蟑螂啊，祈禱日本不要變成峇厘島、泰國和東南亞其他地方」、「這種遊客破壞了真正想來這裡的人們的享受」、「白人應該是唯一被禁止訪問國家的人種」。

該推文也被轉至台灣論壇PTT，不過台灣網友似乎會錯意，誤以為原推主是在抨擊「所有外國遊客」，意外掀起另一波討論，「他們在火車這舉動當然低端」、「對不起我是底層笨蛋，下次不去了」、「我也遇過不少在捷運上大聲說話的日本人，出國降智不是很正常嗎」、「不是去日本的被當成底層，是看到外國人幹這種事會覺得他們是底層，你看到其他國家的人在台灣幹這種事你會覺得他是高層？」、「這照片如果在台灣也是被笑底層猴子阿」、「感覺很多人誤解，那則推文只是在批評素質差的外國人最近變多了吧」、「人民太溫柔，助長更多低端人去日惡搞」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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