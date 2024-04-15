騎車很丟臉？女友逼他開LEXUS接送「多等一小時也甘願」 眾人直搖頭

不少人習慣以機車作為日常代步工具，不過一名網友指出，交往三年的女友認為他騎機車接送「很丟臉」，堅持要原PO開車。貼文曝光後，也引起留言區熱議。

原PO在臉書社團《匿名公社》發文指出，女友其實也有機車駕照，以前大學時兩人明明都騎車到處跑，現在她卻不肯騎，也不肯原PO用機車載她，「有時候她加班要我去接，也一定要開車去，就算我人在外面，還是要騎回租屋處換車再去」。

原PO表示，他的汽車是爸爸給的十年老凌志（LEXUS），女友認為雖然車子舊，但至少是高檔車，寧可等一小時讓男友換汽車，也不願意原PO騎機車來，「有問她為什麼要這樣，她說給認識的人看到會很丟臉、很掉價，騎機車真的這麼丟臉嗎？」

對此，網友紛紛表示，「叫她買一台高級車給你開」、「她是嫌你丟臉罷了，只好用個理由而已」、「你還在期待她的價值觀改變嗎」、「這種眼睛裡面只有錢的我也遇過，等她遇到更多金的，也沒法留得住的」。

也有人勸原PO分手，「相信我，換個人會發現海闊天空」、「放生吧！有這種心態的，就算之後結婚，她也會說她朋友老公都開進口車」、「眼高手低的人，你快逃啊」。