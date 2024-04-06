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不是燒餅油條！「澱粉＋澱粉」最頂美食是它 網友一面倒大讚：一生推
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吃美食是許多民眾最快樂的小確幸！有網友分享，澱粉是人類快樂的泉源之一，除了澱粉本身外，還有很多「澱粉+澱粉」的產品，像是薯餅蛋餅、燒餅油條等，讓他相當好奇「澱粉+澱粉最頂的組合是什麼？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「澱粉+澱粉最頂的組合是什麼」為題，指出像台灣常見的燒餅油條、廣東地區的炸兩、日本的炒麵麵包都屬於澱粉+澱粉的產品，讓他相當好奇「這些澱粉+澱粉的料理，哪道是最頂的呢？」。
貼文一出後，最多網友推薦「薯餅蛋餅」，紛紛表示「薯餅蛋餅一生推」、「薯餅蛋餅，最頂的」、「薯餅蛋餅加起司」、「薯餅蛋餅應該最頂」、「薯餅+蛋餅+燒餅」、「薯餅蛋餅吃爆！」、「薯餅蛋餅第一名」、「薯餅蛋餅真D頂」。
此外，也有不少網友分享自己的口袋名單，紛紛回應「拉麵配炒飯」、「日本餃子、炒飯、拉麵SET」、「我以前都滷肉飯+乾麵」、「拉麵+叉燒飯」、「地瓜稀飯」、「馬鈴薯濃湯蓋飯」、「飯糰夾油條，超油超爽」、「肉燥飯+炒泡麵」、「韓式年糕炒泡麵」。
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