曾經人手1件！他問為何極度乾燥跌落神壇 網揪缺點嘆：被「他們」穿到爛掉

流行總是來得快、去得也快，但仍有不少民眾為了跟上流行，選擇購買時下的潮流服飾。近日一位網友發文指出，曾經風靡一時的「極度乾燥」外套，現在卻乏人問津，讓他忍不住好奇「極度乾燥是怎麼跌落神壇的」。貼文曝光後，網友紛紛揪出該品牌的缺點，直呼CP值太低，也有人表示，是「被宅宅工程師跟還有8+9仿冒品搞臭」。

一位網友在PTT上發文指出，明明當初人手一件極度乾燥（Superdry），現在這個品牌卻乏人問津，「後來沒人在穿的感覺，是因為太熱還是太醜」，原PO也忍不住好奇詢問網友，「極度乾燥是怎麼跌落神壇的？」

貼文一出網友議論紛紛，不少人揪出極度乾燥的缺點，直呼CP值太低，「感覺後來被北臉取代」，「三層的很帥，但一年是能穿幾天」、「太厚重！現在流行輕薄但保暖的」、「重、保暖又一般，盤子價」、「又重又沒功能」、「穿去合歡山失溫，笑死」、「記得2010年左右買時品質還行，後來品質嚴重下降，廉價感頗重」、「這牌子的問題是在它巔峰的時候做工還是鳥鳥的，材質一般、設計還不錯，但是後面千篇一律自然慢慢下去」。

也有一票人表示，極度乾燥被這兩個群體「穿到爛掉」，且盜版、仿冒品過於氾濫，直酸「內科竹科宅一堆穿這個」、「搭發熱衣穿，防風保暖效果其實不錯 ，台北10度以下搭貼身輕羽絨也不錯，就是盜版跟89仔把品牌穿爛了」、「被宅宅工程師跟還有8+9仿冒品搞臭」、「+9弄臭的東西超多」、「台灣理工宅的流行感都爛到不行，再一整個自我感覺良好」。

不過有內行網友透露，或許和代理商有關，「台灣的Superdry品牌權已經被原廠賣給其他公司囉，所以你看到那些logo什麼冒險魂跟產品設計跟以往有明顯不同」、「這家好看的衣服台灣都沒進，一堆醜衣，結果還是賣很好，重點是很貴，久了之後大家發現被當盤子，代理商想進好看的衣服也沒人買了」。

根據本報去年報導，Superdry自2020年退出台灣市場後，改由星裕國際接手代理，並在2021年重返台灣，不過和過去榮景相比，Superdry百貨據點縮減，僅剩台北京站、裕隆城、板橋大遠百、台中大遠百和高雄夢時代等櫃位，也改以自營網路平台銷售為主。