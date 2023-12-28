傳潮牌Superdry重返市場失利 品牌經營權再度被迫拆賣求生

曾經一度人手一件的英國潮牌Superdry又傳經營危機，據外媒「Telegraph」報導，經營層正在洽談出售其在美國和中東的品牌權。而這也是Superdry繼分拆印度南亞、韓國與中國智財權之後，再度面臨不得不變現求生的手段。

目前Superdry股價略低於每股0.5美元，讓整個公司的市值不到4,400萬美元，這遠低於大約五年前該公司股票交易價格時，被評估的數十億美元，幾乎不可同日而語。曾經「Superdry極度乾燥しなさい」被視為街頭潮流的代名詞，聲勢如日中天，於2014年到2016年為全盛時期，在台也有多個通路據點。不過後來隨著快時尚品牌的崛起，加上Superdry的服裝品項過於單一，又有為數不少的仿冒品出現，讓營收不斷下滑，直至2019年品牌創辦人Julian Dunkerton回歸執掌經營，重新定位，以英式潮流融合美式復古、日式圖騰作為設計主軸，試圖力挽狂瀾。台灣市場更是在2020年退出之後，改由星裕國際接手代理，並在2021年重新設立新據點。

Superdry在2021年重返台灣市場，主要還是以自營網路平台銷售為主，百貨據點僅有板橋、台中和高雄，仍無法進軍台北市區，顯示出要恢復往日榮景，仍需要極大努力。圖／摘自Superdry facebook

但即便Julian Dunkerton回歸，調整售價、形象改造以及邀請球星代言，誓言要甩開過氣印象，但似乎仍難挽頹勢。於外媒「Telegraph」報導中就指出，Superdry不斷的在尋找額外融資來改善公司的資產負債。其手段就是分拆品牌權與智財權來變現，包括印度、斯里蘭卡與孟加拉的市場就出售給印度最大零售商；中國、韓國與亞洲其他地區則是由擁有adidas、PUMA和Calvin Klein等品牌經營權的韓國時尚集團買下。若是Superdry再賣出美國和中東的品牌權，等同於剩下歐洲市場的話語權，屆時市值將會大縮水。而Superdry在2021年重返台灣市場，主要還是以自營網路平台銷售為主，百貨據點僅有板橋大遠百、台中大遠百和高雄巨蛋，仍無法進軍台北市區，顯示出要恢復往日榮景，仍需要極大努力。