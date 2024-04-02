炒青菜、燙青菜為何價差一倍？網釋疑：含兩種有形無形成本

一樣都是青菜，料理方式不同，幾乎每家小吃店都會有一定價格以上的價差。網友詢問為何炒青菜和燙青菜的價差會是兩倍之多，就料理方式上，由於燙青菜有時還會加上肉燥，比炒青菜來得複雜，為何兩種品項卻有不小的價差。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，買了一份炒青菜是100元，而燙青菜則是40元，他認為兩者是差不多份量，因為自己會下廚，炒青菜吃起來也跟自己炒的也沒有什麼太大的差別，讓他感到疑惑，且認為有些燙青菜會加肉燥，比炒青菜複雜許多，讓他覺得這個問題可能是台灣無解謎團之一。他並稱，再度去同家店買80元的炒飯時，也問了老闆娘一樣的問題，結果老闆娘只收他50元。

網友見文留言認為，可能是炒青菜要洗，燙青菜不用，兩者的份量應該還是有差，「燙青菜也才一小撮，炒青菜是一大盤」；且炒青菜用的瓦斯比較多，也會包含油蔥薑蒜鹽在內的成本，加上用大火快炒，炒功和手力也是成本，不像燙青菜只需裝好菜後將它燙熟就好。

還有網友說：「你可以開一間熱炒店看看，就知道為什麼要100塊了！」有人則提出另一個疑惑，若照炒青菜和燙青菜的價差無解推理，那水煮蛋10元，和蔥蛋50元就是台灣第二大謎團。