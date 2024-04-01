初次見面請飲料！友爽點「最貴的」她傻眼 網兩派戰翻：沒錢別裝闊

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聯合新聞網／ 綜合報導
好友之間互相請喝飲料的情形十分常見。示意圖／ingimage
好友之間互相請喝飲料的情形十分常見。示意圖／ingimage

好友之間互相請客的情形十分常見，不過有名女網友在PTT透露，自己最近剛認識一名朋友，某天路過飲料店時，就決定自掏腰包請喝飲料，沒想到對方卻直接點菜單上最貴的品項，讓她瞬間傻眼，不解直問「被請喝手搖飲是否要注意價位呢？」引起鄉民論戰。

原PO表示，她和友人平時都會互相請喝飲料，某天好友帶了另一名在工作場合認識的人一起逛街，經過手搖飲料店時，自己便決定請大家喝飲料。隨後，好友點了一杯35元的紅茶，但另一位朋友卻直接點95元的大杯黑糖珍珠鮮奶茶，讓她頓時傻眼。

原PO指出，她和好友的飲料錢加起來不超過95元，而對方原本竟還想多加料，幸好想要的配料已賣完。她透露，自己跟該名友人是初次見面，稍早三人在其他店家吃飯時，對方自稱正在減肥，所以沒點任何餐點，而是吃她們兩人的東西。

沒想到之後三人一起逛街，對方聽到原PO要請客，看一眼菜單就點了最貴的品項。她說明，自己和對方交情不深，心中最多只能接受60元的飲料，無奈坦言「我沒限制價位，裝闊是我的錯」，下次會老實向他人表達感受。

不過，原PO表示，被請喝飲料時注意價位應該是基本社交禮儀，「以前主管請客我都點純茶類的」，不解該友人為何不擔心請客的人因此感到尷尬，於是將事件經過寫下並發文詢問網友想法。

貼文底下，不少網友留言表示，「不熟的朋友敢點貴的也是很勇啦」、「老闆請客一定點貴的，但朋友跟同事請客就會點純茶」、「我會看大家點什麼，點個差不多價位，自己也喜歡喝的」、「覺得對方的行為一整個看下來，感覺在貪小便宜，以後跟妳朋友講好，有不熟的人一起出遊就各付各的」。

但也有網友不認同原PO，「請不起就不要請，最討厭這種，寧可AA制還可以喝自己想喝的，免得被上來公審」、「說真的，不闊就別答應請客，不然累的都是自己」、「沒錢裝闊何必呢！要請飲料本來就不需要去看價格啊」、「價值觀不同」。

PTT 價值觀 手搖飲料

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