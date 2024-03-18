鄰居送一包乖乖…他見3字嚇壞「不敢吃」 一票人搖頭：想太多

台灣人有拜拜的習俗，通常會準備零食、水果等供品，拜完再吃掉。不過一名網友表示，他收到鄰居送的乖乖，聽說是別人拜完的，發現對方祭拜的對象後，他也瞬間不太敢吃！

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，他貼出鄰居送的乖乖，可以看到上面寫著「古曼童乖乖開心每一天，爸爸敬」，直呼真的有點不太敢吃。事實上，「古曼童」是泰國的一種嬰靈信仰，傳統製作方法是將早夭的嬰兒或胎兒屍體烘烤成乾，再搭配材料、法術讓他們「重生」，亡魂有著不能傷害人類的原則，也要跟著廟宇師父修行後才可出廟，與道教偏門的「養小鬼」不同。

乖乖上寫著「古曼童乖乖開心每一天，爸爸敬」，嚇壞原PO。圖擷取《爆廢公社》

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「我一定回贈一包滿滿本土味道的乖乖（拿來拜過紅衣小女孩的）」、「有什麼好怕的，想太多」、「跟7月普渡一樣，都是無形的吃過了」、「地溝油、塑化劑、蘇丹紅都在吃了，居然會怕這零食」。

不過也有人質疑文章真實性，「我相信鄰居應該沒那麼閒，拜拜還在乖乖上面寫字」、「自己寫字，自己編故事，自己上傳到網路」、「發這種廢文開玩笑，你完蛋了」、「所以最後你是不是吃完了？」