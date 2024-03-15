笨笨呆呆我的小寶寶！2024情侶十大肉麻暱稱排行榜出爐

一切都是因為愛！

陷入熱戀期的小情侶們，都會想要和對方有個親密愛稱，不僅可以讓彼此的感情更好，還能展現出對於另一半的在意與在乎，透過獨有的稱呼昭告天下：「這個人對我來說是特別的！」每一次呼喚都蘊含了滿滿的愛，這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出2024情侶十大肉麻暱稱，快一起來為你們的愛稱找靈感吧！

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No.10 小不點系列 -小可愛、小QQ、小不點

不管高矮胖瘦，在另一半的眼裡你永遠都是最萌的小可愛、小不點！在他眼裡，你可以隨便的做你自己，當一個自由自在的小孩，因為不管怎麼樣，你都是他的首選，也是他想一起走下去的人。

有網友分享，「有時候另一半明明做出很匪夷所思的行為，但看起來還是好可愛唷」、「真的會有濾鏡，連打呼都覺得像個小可愛一樣」、「跟男友身高差很多，男友都會叫我小不點」。

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No.9 圓胖系列 - 肥肥、胖胖、肉寶

圓嘟嘟的你還是讓他心動！不同其他肉麻又噁心的暱稱，「肥肥」、「胖胖」這種暱稱其實也有很多人使用，雖然嘴上嫌棄，事實上並沒有惡意，反而多了一種口是心非的可愛氛圍。

比起甜到膩口的暱稱，這種半嫌棄的叫法才是真的愛！網友也笑說，「雖然在嫌棄，但其實真的超愛」、「互相嫌棄卻又不離不棄，才是情侶的常態」、「口嫌體正直，其實這樣叫的，真的是很信任彼此、很愛彼此」。

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No.8 老闆系列 - 老大、老闆

如果你的另一半也喜歡叫你老大或是老闆，那代表他把你的話當成最高命令，只要你喜歡的事情，他都願意幫你做，也願意把你說的話，放在心裡，重視你的想法和看法，因為你就是他人生的老大！

許多網友留言分享，「男友每次講被朋友問要不要出門，都會說『看我老大』，真的會覺得超級心動，也讓我覺得他有在認真聽我的意見」、「叫老大或老闆真的會有一種開心的感覺」。

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No.7 耍呆系列 - 笨蛋、傻瓜、呆瓜

每對情侶都會有保護慾和佔有慾，叫你「笨蛋」、「傻瓜」，就是覺得你不太聰明、傻呼呼又呆呆的樣子，讓人感到可愛又想保護，深怕你一出門就會被別人騙走或是迷路，只想把你留在身邊。

生活中難免會有犯傻的時候，但另一半可是會對你無限包容，網友分享說道，「犯傻的時候，男友都會說『小笨蛋』，雖然像是在罵我，但眼裡都是愛，每次都會心動一次」、「小笨笨也超讓人心動」。

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No.6 北鼻系列 - 比比、鼻鼻、筆筆

「比比、鼻鼻」可以說是「寶寶」的撒嬌進階版，口齒不清的語氣加上疊字，不僅讓人感到更加可愛，還會給人一種軟呼呼的感覺，讓人保護慾大增，想要一直照顧你，把你當心肝寶貝一樣收藏起來，捧在手心、抱在懷裡。

不少網友也認為，「比比」比起「寶貝」更讓人心動，「寶貝在外面可能還可以叫，比比真的只能私下叫」、「比比就好像在撒嬌」、「最喜歡另一半叫我鼻鼻，真的好可愛，好想一直用力抱緊她」。

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No.5 乖乖系列 - 乖乖、乖寶

不少情侶會叫對方「乖乖」，因為在他眼裡，你就像是個小寶寶、小孩一樣乖乖聽話、乖乖照顧好自己，讓人相當放心，「乖乖」也象徵另一半對你滿滿的寵溺和疼愛。

有些人會將「乖乖」加上「寶寶」變成「乖寶」增加親暱，「每次有在認真聽話，就會被叫乖寶，但每次聽到還是會覺得心動」、「被男友摸頭叫乖乖都喜歡的要命，為了這個稱號要乖乖的」。

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No.4 動物系列 - 狗勾、貓貓、豬豬、兔兔

有許多情侶愛用動物來形容另一半，有些大男人私底下的樣子跟在大家面前完全不一樣，兩人相處時就像小狗狗一樣會撒嬌或是像貓貓一樣喜歡蹭人，每個行為都讓人覺得心動滿點。

網友提到各種有趣的動物暱稱，「男友明明很大隻，但私底下真的超愛撒嬌，像隻大狗勾一樣，超級可愛」、「也喜歡在另一半吃飯的時候，叫他豬豬，但沒有在嫌棄，只是覺得好可愛」。

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No.3 親愛的系列 - 親愛的、哈尼、甜心

如果說寶寶、寶貝太過肉麻，那「親愛的」就是你們的最佳選擇，不僅能夠表達愛意，還不會過於直接，就算在外人面前也能輕易叫出口，也有人會用「哈尼」、「甜心」或英文「Honey」來稱呼。

有部分網友認為，「親愛的有一種很正式的感覺，只有要講正事的時候會叫」、「比較像是有嚴肅的事情要講」、「我反而很喜歡親愛的耶！像是有被重視」。

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No.2 公婆系列- 老公老婆、腦公腦婆、我公我婆

雖然不少人會認為「老公老婆」應該是結婚後才有的稱呼，但不少熱戀中的情侶都會這樣稱呼彼此，就像下定決心想要跟對方共度餘生，成為對方一輩子的伴侶、永遠在一起，讓大家都知道「你是屬於我的」。

老公老婆的進階版「腦公腦婆」更帶有撒嬌意味，歌手蔡依林甚至推出一首歌〈腦公〉，「記得第一次叫男朋友老公的時候，超害羞」、「剛開始叫另一半腦公腦婆的時候，真的超級心動，又很害羞」。

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No.1 你是我的寶系列 - 寶貝、寶～、我的寶

「寶貝」應該是大家最常見的甜蜜情侶稱號，就像是把對方當成心肝寶貝，在對方眼裡和心裡，你是最重要的，需要被好好收藏起來，他也願意一直在你身邊照顧你、陪伴你。

不少網友分享，一開始叫的時候會比較害羞，「寶寶一開始會覺得很彆扭，但跨出那步之後常常叫就叫的很熟練了」、「一開始超害羞，之後就只是一個暱稱，但大家聽到還是覺得肉麻」、「現在每天都要叫寶寶、寶貝，叫一整天」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年03月13日至2024年03月11日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『情侶愛稱』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統



