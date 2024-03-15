平行世界的台灣！蕃薯外型複製貼上 網朝聖打卡越洋佔領評論區

蕃薯外型的台灣在地圖上相當好辨認，不過世界上還有另一個島和台灣高度相似！日前有網友製作IG Reels短影音分享「平行世界中的台灣」，一座位在美加邊界上的「普羅文斯島」，外型幾乎與台灣一模一樣，影片曝光後也引起網友紛紛到Google地圖朝聖打卡，讓人分不清這座島究竟是普羅文斯島還是第二個台灣。

原PO在Reels貼文中表示「還沒遇見與自己長的一樣的人，先看見了這麼相像的台灣」，她還發現這座位在美洲附近的島，Google地圖上有「Small Taiwan」和「Small Keelung」的地標，不禁直呼「也太可愛了吧」。

影片一出，網友紛紛留言「酷爆了」、「複製貼上了根本」、「長知識了」、「一開始還以為騙人的」、「跨越半個地球的雙胞胎」。

此外，查看Google地圖上的普羅文斯島，可以看到有大批的台灣人在評論區貼照打卡，以假亂真地留言「這個地方真的好好玩～很有人情味！嘉義的火雞肉飯真的一吃就愛上」、「獨特的夜市文化很值得讓人一訪再訪，當地人很有人情味」、「臭豆腐讓我印象深刻」、「島上主人很熱情帶我們參觀東部的斷崖」、「美麗的島嶼，難怪葡萄牙人在16世紀航海看到時高呼Ilha formosa」、「小臺灣到此一遊」。

Google地圖上有大批的台灣人在普羅文斯島地標的評論區貼照打卡。圖／取自Google地圖

不過也有網友表示「怎麼那麼多台灣本島的照片啊？有沒有真正普羅文斯島的照片呢？」事實上，普羅文斯島擁有豐富自然景觀，島上幾乎無人居住，主要是用來打獵的地方，2022年時YouTuber莫彩曦曾聯絡過島主，並如願登上島嶼觀光拍成影片，得知島主會在島上度假、種植果園等，除此之外，島上還有唯一免拿出護照就能跨越的美加邊界，令莫彩曦與亞當大感驚奇，這部影片釋出後更是破了百萬點閱率。