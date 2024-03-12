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1次50元！中和鹹酥雞開放抖內「男模阿彌陀佛」老闆 網友笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
中和一家鹹酥雞店不只食物可以點，還能「抖內老闆」。圖擷自「Uber Eats」
中和一家鹹酥雞店不只食物可以點，還能「抖內老闆」。圖擷自「Uber Eats」

「叫外送」已是現代許多人日常的一部分，只要手機一鍵下單，就有外送員幫忙送到家。近日一名女網友利用外送平台點鹹酥雞時，因發現業者太幽默，就將點餐過程PO上網，笑翻網友。

該名女網友在臉書社團《爆廢1公社》貼出照片，可以看到中和這家鹹酥雞店不只食物可以點，還能「抖內老闆」，一次50元，選項裡還備註「經歷：男模阿彌陀佛（內湖館紅牌），預約制，最高當日被搭訕次數0次，喜歡吃早餐，因為我享受被叫帥哥的殊榮！」

原PO後來雖然沒有抖內老闆本人，但仍選了多項餐點，總消費393元，她也在備註幽默寫下：「胡椒多一點，客人很辣但我要不辣，辣一點的洋蔥如果可以多一點就太棒了」。結果收到餐點時，店家在紙袋上大大寫上：「包你滿意」隨後附上一個笑臉圖案，原PO打開包裝後，發現店家還真的給了一大堆的洋蔥。

原PO也將這一來一往的幽默對話PO上網，並笑說：「這老闆幽默成這樣，下次絕對抖內」。對此，底下網友紛紛表示，「老闆很幽默」、「剛打開看一下，我家這邊居然叫得到欸」、「這洋蔥量我給100分」、「我們家這邊有一家雞排店，之前有個品項是外送老闆，外送員會把老闆送到你家，幫你做一件事情」。

外送員 老闆 鹹酥雞

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