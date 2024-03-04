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超噁！素食辣椒醬罐底驚見「完整蟑螂屍」 網歪樓：瞬間開葷

聯合新聞網／ 綜合報導
網友透露，他不久前在某素食店買了自製辣椒醬，吃到快見底時，竟意外看到一大隻蟑螂屍體。圖／擷自「爆料公社」
網友透露，他不久前在某素食店買了自製辣椒醬，吃到快見底時，竟意外看到一大隻蟑螂屍體。圖／擷自「爆料公社」

台灣人愛吃辣，因此不少店家紛紛推出手工辣椒醬，希望能吸引顧客。不過，有網友在「爆料公社透露，他不久前在某素食店買了自製辣椒醬，吃到快見底時，竟意外看到內有一大隻蟑螂屍體，崩潰直喊「到現在還是覺得噁心」。

原PO表示，他一個月前向某素食餐廳購買自製辣椒醬，最近快吃到底時，居然在瓶底發現一隻大蟑螂。不過他透露，當下自己將裝有蟑螂的瓶子拿給店家後，領班則立刻教訓員工並解釋「都是他們晚上沒把蓋子蓋好」。

本以為事情就此落幕，原PO後來卻接到老闆電話強調「不是他們的問題」，讓他很傻眼。原PO坦言，他到現在仍覺得噁心，他已經吃了好幾天辣椒醬，是直到近期才看到瓶底有蟑螂，當天一整鍋的食材也全部倒掉，無奈嘆「這到底要怎麼處理？就放任這個無良的店家嗎？」

貼文一出，吸引不少網友關注，「太噁心了」、「好吃秘訣不小心被發現了」、「太驚悚了啦」、「高蛋白營養補給」、「這種自製辣醬都炒好、拌好，澆油之後就會放著涼，大多數不會放網子，小強跑進去自助餐不意外」。

還有一票網友歪樓表示，「瞬間開葷…」、「都破戒了」、「破戒就算了，第一次還給蟑螂」、「也許那隻蟑螂是吃素的」、「瓶邊素囉」。也有人點出食安問題，「不是他們的問題，那就不要客氣向衛生局檢舉，讓衛生局的人去跟他們聊聊」、「這是食安問題，不是葷素問題」、「公布店家啊！不要讓其他人踩雷」。

爆料公社 蟑螂 食安

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