企鵝妹直播送急診…打點滴「看價格」嚇到！狂讚台灣醫療超佛

韓國實況主企鵝妹Jinny在台灣擁有高人氣，去年來台徒步環島引發熱議，近日再度訪台。不過她原打算開設24小時直播，與粉絲互動，想不到至六福村旅遊時，卻因身體不適送急診就醫，還在救護車上連吐兩次，就醫後她再度開直播報平安，還大讚台灣醫療費很便宜。

企鵝妹近日再度訪台，她在上月28日於Twitch開直播，並透露當天要到六福村旅遊，不過玩了一上午後，中午至餐廳吃飯時，卻身體不適，甚至當眾落淚，實在是撐不下去，只好請救護車送急診，緊急關閉直播。

當天晚上企鵝妹返回飯店，再度開直播向粉絲報平安。她坦言，白天身體非常不舒服，甚至在救護車上吐了兩次，直到她在醫院打點滴後，身體才好轉，她不清楚病因，只能推測可能是食物中毒。

企鵝妹向粉絲承諾，會好好照顧自己，也會按照醫師叮嚀，按時吃藥與多家休養，希望粉絲不要擔心。

另外，企鵝妹也說，這次送急診治療的費用為3300元，讓她大讚「非常便宜」，並說若是在其他國家生病，費用都會更加昂貴，也讓她讚嘆台灣的醫療服務相當佛心。

PTT網友討論此事也留言「美國一送醫院可能就10萬了」、「吃東西前再不洗手啊」、「去年看她一直亂吃也沒事」、「這下全世界都來台灣看醫生了」、「最近天氣一下高溫一下降溫，難免身體出狀況」、「她是沒健保才這個價格吧，有健保急診不到一千」、「台灣人應該只要500」。