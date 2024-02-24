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看牙前幫患者洗牙是SOP？醫曝「真實原因」 網驚：長知識

聯合新聞網／ 綜合報導
你看牙齒前，醫生會先幫你洗牙嗎？示意圖／聯合報系資料照片
你看牙齒前，醫生會先幫你洗牙嗎？示意圖／聯合報系資料照片

你看牙齒前，醫生會先幫你洗牙嗎？近日，一名牙醫分享，很多人都以為這是看牙齒的SOP，但她坦言「先洗牙是因為患者口腔太髒」，通常都是嘴巴留有不少食物殘渣，才會先幫忙沖乾淨再檢查。她也建議大家下次要看牙齒前，可以先刷牙或漱口。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「大家看牙前記得清潔啊啊啊啊」為題，指出自己是一名牙醫，遇到一名病患來檢查牙齒，沒想到嘴巴一打開，牙縫中塞滿各種食物殘渣，助理直接傻眼飄走，留下她自己努力的先把患者牙齒洗乾淨，再開始檢查。

這名網友進一步表示，常常有患者會問她「為什麼每次來都會先幫我洗一下牙齒啊？」，正確答案就是「因為你髒髒！」，她也建議大家看牙齒前，可以稍微清潔一下牙齒，或者漱漱口，都能清除多數口內的食物殘渣。

貼文一出後，不少網友驚呼原來是太髒才幫忙洗牙，紛紛表示「所以牙醫會主動幫忙洗牙是看不下去嗎，哈哈」、「還以為檢查前洗牙，是牙醫的SOP」、「因為你髒髒，戳中我笑點！所以醫生妳有跟他說請他要再刷乾淨嗎？」、「被洗牙是太髒嗎！每次去都被洗，可是去前都有刷…」、「之前看別人分享過他沒刷牙，牙醫叫他先去刷牙再回來欸」。

不過，也有不少網友分享自身經驗，紛紛表示「看牙前清潔應該是基本禮貌，跟去剪頭髮會先在家洗一次頭差不多」、「所以我都空腹給醫生看完才吃飯」、「趁還沒到我，我都先借診所洗手間刷牙」、「我反而是超怕臭到牙醫！所以看牙前一定清爆，牙線、每個矯正器、舌頭…全都來，但還是很怕不乾淨」、「有時候看牙醫漱口後看到菜渣都會內心糾結：乾，我牙齒居然卡了這些，然後醫生都看到了」。

牙醫 牙齒

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