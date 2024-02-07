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快30歲還找不到工作 她「躺平」3年曝真實想法：不敢出門社交

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己待業已經3年，長時間沒工作開始害怕無法融入社會，甚至不敢出門社交。示意圖/Ingimage
一名網友分享，自己待業已經3年，長時間沒工作開始害怕無法融入社會，甚至不敢出門社交。示意圖/Ingimage

台灣物價高漲，但就是薪水沒漲！不少年輕人紛紛想要「躺平」。對此，一名網友分享，自己待業已經3年了，雖然家裡願意幫忙生活開銷，但長時間沒工作開始害怕無法融入社會，甚至不敢出門社交，於是上網求助。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「#閒聊 待業的憂鬱」為題，指出自己離職之後，家裡沒給太大壓力，說工作寧缺勿濫，就渾渾噩噩待業超過3年，長時間沒工作，開始害怕無法融入社會，也不敢跟朋友出去社交，怕被過問生活，坦言即將要滿30歲，壓力也越來越大，直言「跟我同期的都已經結婚、工作穩定，都有上軌道，而我畢業後，與社會脫節，不知道自己在幹嘛」。

貼文一出後，不少網友建議，先從找一份工作開始改變，紛紛指出「不管什麼工作或是兼職，先投履歷去做吧！沒收入，每天就是花錢，有賺錢的話，賺多賺少都沒關係，至少不要啃老」、「只要斷金援就會去工作了，管他和不合適，做一天都有錢」、「待業久了要踏出第一步要有勇氣一點，也可參加就業服務站的職業訓練，有空多上網找找資訊」、「不一定要去當上班族跟人互動才算上班，例如自由工作者，透過某項專長，也可以接案賺錢，即使收入不見得穩定，但如果可以靠自己的專長去賺到收入，都會讓自己更有自信」。

此外，也有部分過來人分享自身經驗，「我之前也耍廢在家，本來我爸說每個月給我生活費叫我讀書，我後來都在玩手機，本來生活費一個月5000後來變4500慢慢變少，基本上就會逼自己去找了」、「雖然我不比你待業到三年，但好歹也快一年了，就覺得自己沒在工作，所有當別人問起在幹嘛的時候，會覺得丟臉抬不起頭，所以最近才陸續面試找工作，一直接觸沒生命力的東西，人會枯竭」、「我21肄業到現在26才出去找工作，學歷經歷都不好看都可以了，你一定也行！都在家待業這麼久了可以出門玩了！」。

也有人鼓勵這名網友等待時機，之前曾待業2年半，直到自己跟男友吵架，「我化悲憤為力量，準備了作品集努力讀書然後狂投工作，結果突然運勢全開？我要的工作就終於請我去面試，然後我就脫離了這段人生。妳可以的！加油」。

上班族 待業 社交 薪水 離職

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