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小六數學出「有多少糖果」題目！網頭痛喊「太奇毛」釣出神人解答

聯合新聞網／ 綜合報導
網友貼出一題「數學題」，要算出糖罐中原本裝有多少糖果，讓不少人傷透腦筋。圖／爆廢公社秋本美子
網友貼出一題「數學題」，要算出糖罐中原本裝有多少糖果，讓不少人傷透腦筋。圖／爆廢公社秋本美子

有時候小學的題目總是讓人傷透腦筋，最近有網友貼出一題「數學題」，要算出糖罐中原本裝有多少糖果，原po頭痛嘆「國小六年級的數學都這麼奇毛嗎？有無哪位大神知道怎麼解這題？」，引起眾人熱議解答。

網友在「爆料公社」貼出了一張小學六年級的數學題，題目寫著「糖罐中有一些糖果，第一天妹妹吃掉全部的二分之，第二天吃掉第一天剩下的三分之一，第三天吃過第二天剩下的四分之一，...第98天吃掉第97天剩下的九九分之一，第99天吃掉第98天剩下的百分之一，這時候恰好剩下2顆糖果，請問原有多少顆？」

不少網友看到也回覆，「好煩喔」、「我只知道妹妹吃這麼多糖，應該會蛀牙」、「小六這麼難」、「到底是在考數學還考國文？」、「我覺得乾脆不要吃好了」、「好難」、「放棄，下一位」、「數學就是不會背叛我，不會就是不會」。

但也有不少人解出答案，「題目只要看最後三句就好了2÷（1/100）=200」、「200顆，每天過後都剩下的1/（天數+1）」、「200正解，文字遊戲」、「200，由結果往回推，99天剩2顆、98天剩200/99顆、97天剩200/98顆...以此類推1天剩200/2顆，原來剩200顆」、「200顆，第1天吃100顆，第2天吃33又1/3顆，這1/3後面繼續拆分，妹妹毅力驚人」。

小學生 數學

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