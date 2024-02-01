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他嘆「人生剩工作」沒有休閒時間 過來人一語點醒：都是藉口

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己下班回到家，洗完澡後只想躺在床上耍廢，頂多滑一下手機就要睡了，直言平日下班後，幾乎沒有休閒時間。示意圖／ingimage
一名網友分享，自己下班回到家，洗完澡後只想躺在床上耍廢，頂多滑一下手機就要睡了，直言平日下班後，幾乎沒有休閒時間。示意圖／ingimage

你會妥善分配工作與休閒的時間嗎？近日，一名網友分享，自己工作是早八晚五，平均加班一小時，回到家通常已經晚上7點，洗完澡後只想躺在床上耍廢，頂多滑一下手機，直言平日下班後，幾乎就沒有休閒時間，無奈喊「人生好像就是一直在上班而已」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「大家平日下班後還會有自己的休閒嗎？」為題，指出自己平常下班回到家已經晚上7點，因為上班一整天很累，洗完澡就想睡覺，頂多睡前滑一下手機看個影片，差不多10點半就要躺床，因為沒有在11點前睡，隔天都會覺得很累。

這名網友進一步表示，這樣的生活不是自己想要的，認為一到五完全沒有自己的休閒時間，人生就是一直在上班，只有假日才真的有時間做想做的事情，好奇問大家「上班後的平日還有時間做想做的事情嗎？像是追劇、玩遊戲或去逛街約會之類的？」。

貼文一出後，不少過來人直言「下班後才是人生的開始」，紛紛指出「上班隨便上，下班後才是人生」、「以前第一份工作完，下班我還去補習進修」、「建議下班不要馬上回家，先去做點別的事或者上點課」、「還是要培養休閒興趣，不然老了癡呆怎麼辦？」、「第一份工作下班就是廚藝省錢之路開啟，還有學點想學的東西」、「我也差不多時間下班，會去練鼓、回家煮飯吃、健身房運動，弄一弄回家洗完澡大概10點到11點之間，剛好準備睡覺，很充實的下班時間」。

不過，也有部分網友認為，這是缺乏生活目標才會造成這樣的困擾，紛紛指出「就算摸到8點，最少還有兩小時，工作還八成不用勞力，就是過太爽又沒目標才會這樣」、「有強迫加班嗎？就算6點下班也很多時間做自己的事，你可能沒什麼興趣或目標吧？有的話你就會把時間擠出來，以後結婚有小孩會更沒時間」、「給自己一個生活目標，你就會擠出時間了，不然就一輩子上班族社畜」、「不要看手機就有很多時間做有興趣的事了，認真不騙」。

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