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她為進修花光月薪沒存錢 被母罵要「節流」網掀論戰：3萬2怎麼省？

聯合新聞網／ 綜合報導
小資族女孩提問自己在有限的月薪下應該省錢優先，還是投資自己。示意圖／聯合報系資料照片
小資族女孩提問自己在有限的月薪下應該省錢優先，還是投資自己。示意圖／聯合報系資料照片

小資族存錢不易，方法不外乎就是「開源」、「節流」，但在有限的月薪內，存錢有用嗎？有位女孩在網路論壇發文，詢問廣大網友們的意見，貼文下引出許多的留言，有認為應該存錢的，也有不贊同的想法。

一名女網友在Dcard上發文表示自己是個月薪3萬2的行政人員，雖然以目前職位來說薪水可以，但她還是想跳槽轉職，因此一直有再進修，每個月光是學費就花不少，根本存不到錢，她的媽媽對此很是生氣，覺得原PO額外進修的技能不見得有用，現在的工作輕鬆，不如好好工作、省吃儉用存錢，要先存錢再想開源。

然而原PO也說3萬2的薪水沒住家裡實在很難存錢，自己也不想一直只領這樣的薪資，但又覺得母親的話也有道理，苦惱發問如果月領3萬2「會選擇精進自己賭一個往上爬的機會，還是慢慢存錢比較實在？」

貼文引發網友們的熱議，有些網友認同原PO媽媽的觀念，認為存錢還是有必要性，「上那麼多課如果還是沒有實質效果，建議停掉，但存錢還是得存」、「如果沒有緊急預備金的話，先把緊急預備金存起來我覺得會比較好」。

但也有不少網友持相反意見，覺得不如投資自己，創造未來價值更有用處，「如果是沒有目標的上很多課，確實會有點像是把錢投到水池，但如果知道自己的下一步，以終為始的學習，會更有效率，靠這樣的薪水真的存不到錢」、「3萬2能存多少，再怎麼省也存不到什麼，還不如投資自己」。

也有網友建議可以2件事同時並行，畢竟存錢跟投資自我都是好事，「可以檢視一下自己的支出，看看是否能一個月存個3、5千，總比完全沒存好，我覺得存錢跟精進自己都很重要，你覺得哪一邊比較重要，哪邊多做一點，但也不用完全2擇1」。

Dcard 小資族 省錢 薪水

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