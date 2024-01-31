台灣一生必去景點是哪？一票網友力薦「1景點」：Google評論4.6顆星

近日一名女網友在網上發文，她從大二開始接伴遊，最近因為與男友有結婚的規劃，因此想著和男友坦白，不料男友得知後卻秒提分手，讓她直呼，「我一個月最多曾賺5、60萬，男友只是一個月賺不到12萬的工程師，憑什麼跟我提分手」，她自認為不偷不搶，也是靠努力在賺錢，憑什麼要被看不起？

2024-01-29 18:28