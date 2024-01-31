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台灣一生必去景點是哪？一票網友力薦「1景點」：Google評論4.6顆星

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名網友分享，台灣有許多地方的風景相當美麗，像是九份、司馬庫斯和嘉明湖，好奇發問台灣有沒有「一生一定要去的地方」？示意圖／Ingimage。
近日一名網友分享，台灣有許多地方的風景相當美麗，像是九份、司馬庫斯和嘉明湖，好奇發問台灣有沒有「一生一定要去的地方」？示意圖／Ingimage。

隨著新冠疫情解封，許多人開始報復性旅遊，而國旅因高昂的住宿費遭到民眾嫌棄。不過，近日一名網友分享，台灣有許多地方的風景相當美麗，像是九份司馬庫斯嘉明湖，好奇發問台灣有沒有「一生一定要去的地方？」。貼文曝光後，眾多網友力推1景點

這名網友在Dcard以「台灣一生一定要去的地方????」為題，指出這幾年因為疫情影響，比較少出去旅遊，台灣有名的美景如九份、司馬庫斯和嘉明湖都去過了，但認為好像還有很多「寶藏地點」還沒探訪，好奇發問「不知道台灣有沒有，一生至少要到一次的地方呢？」。

貼文一出後，眾多網友一致推薦太魯閣，紛紛表示「太魯閣！從簡單到難的步道都有，想輕鬆走+看美景沒問題」、「太魯閣一生推」、「我選太魯閣，還可以去花蓮吃一堆好吃東西」、「太魯閣必去！」、「日月潭阿里山、太魯閣！」。

除了太魯閣外，還有部分網友提供台灣美麗景點，紛紛指出「我覺得很多山都很漂亮很值得，像宜蘭的見晴懷古道」、「阿里山，本來以為是長輩景點結果意外被美到」、「合歡山真的很美，而且也很入門，簡單抵達的大山」、「台東月洞，坐船划進洞窟看得到一群蝙蝠睡覺，有夠酷」、「蘭嶼綠島有超漂亮的海，大推去潛水」、「台東鹿野玩滑翔傘，超美！」、「雲海季節去宜蘭太平山，會美到哭」。

太魯閣 司馬庫斯 景點 阿里山 九份 嘉明湖 日月潭 蘭嶼 合歡山 太平山

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