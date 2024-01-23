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搶客無極限！櫃姐偷給其他金卡會員優惠 威脅說出去「下面爛掉」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，到某百貨專櫃消費，但女店員為了讓她多買一點，不僅要偷用其他客人的金卡會員給優惠，還威脅如果把此事說出去「下面爛掉」。圖／ingimage
一名女網友抱怨，到某百貨專櫃消費，但女店員為了讓她多買一點，不僅要偷用其他客人的金卡會員給優惠，還威脅如果把此事說出去「下面爛掉」。圖／ingimage

銷售費盡心力搶業績，手段也得適度，以免給人不專業的形象。一名女網友抱怨，到某百貨專櫃消費，但女店員為了讓她多買一點，不僅要偷用其他客人的金卡會員給優惠，還威脅如果把此事說出去「下面爛掉」。該名店員的誇張行徑被公開後，也引起熱議。

原PO在Dcard發文表示，她到百貨專櫃買運動內衣，試穿後有兩件正在考慮，她打算買走其中一件，但女店員不斷推銷兩件一起帶走，還鬼鬼祟祟的把原PO拉離櫃台，悄聲說道：「公司會錄影、錄音」，接著稱自己可以用其他客人的金卡會員給原PO打折，前提是兩件一起帶走，並強調有多划算。

但讓原PO無法接受的是，明明是店員自作主張給優惠，卻用警告、威脅的語氣表示：「不准跟別人說，我幫妳偷用別的客人的金卡，這樣真的很便宜，妳在外面不可能拿到這種價格，如果講了妳就下面爛掉！」

儘管原PO當下聽到有點不舒服，仍禮貌性回覆：「這麼激烈的嗎？」對方還繼續說：「對啊！真的有X爛會說出去耶！那些人都下面爛掉！」而原PO立場堅定，表示自己只要一開始選定的那一件，此時店員則不耐煩說：「唉！那我再算另一個更優惠的價錢給妳，如果妳不接受，我也不賣妳了，妳就都不要買」、「我跟妳講，我在這裡銷售第一名！」

最終原PO忍無可忍，表示自己兩件都不買了，只見對方錯愕問道，還是只要原本選定的那一件呢？原PO也脫口而出：「沒有呀！妳不是說不賣嗎？」語畢轉身離去，留下店員在後方大喊：「妹妹回來啦～」接著開始碎念。

對此，網友紛紛表示，「請客訴，這種銷售真的是打壞名聲欸」、「客訴她外加找總公司聯絡，銷售不應該這樣怪裡怪氣威脅，更不應該偷累積客人的會員，基本上已經觸法」、「這結局真是通體舒暢」、「這結局很棒，真的連一件的業績都不要給她」、「這店員超派」。

業績 客訴 Dcard

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